Tử hình người đàn ông mang 300 triệu đồng đi "khởi nghiệp"

Ngày 27/2, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên toà xét xử sơ thẩm hình sự đối với Đặng Danh Tuấn, SN 1988, trú tại phường Cửa Nam, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An và Võ Hằng Nga, SN 1992, trú tại phường Trường Thi, TP.Vinh về tội Mua bán trái phép chất ma tuý. Tuấn từng nhiều lần bị đưa ra xét xử về các tội danh như Mua bán trái phép chất ma tuý, Tàng trữ trái phép chất ma tuý, Trộm cắp tài sản.

Vào tháng 6/2022, Võ Danh Tuấn ra tù trở về địa phương. Vì không có công việc ổn định nên Tuấn nảy sinh ý định mua bán ma tuý về kiếm lời. Vào ngày 20/9/2022, Tuấn liên lạc đặt người đàn ông tên Quang mua 3kg ma tuý giá 300 triệu đồng về bán kiếm lời. Nhận ma tuý xong Tuấn đưa về nhà mẹ và cất 2 gói nguyên, còn 1 gói Tuấn chia ra 8 gói nhỏ có khối lượng khác nhau.

Bị cáo Tuấn và Hằng Nga tại phiên toà.

Đến chiều 27/9/2022, Tuấn gặp Hằng Nga, được người phụ nữ này nhờ chở về nhà. Sau đó, Tuấn nhận được điện thoại của khách hàng, đặt mua 1kg ma túy, giá 150 triệu đồng.

Khi Tuấn về lấy ma tuý chuẩn bị đi giao cho khách thì Nga gọi điện nhờ chở đi công việc. Lúc này, Nga cầm theo một túi ni lông lên xe, phát hiện túi (chứa ma túy) của Tuấn ở ghế phụ thì bỏ hai túi xuống chỗ để chân. Khi đến địa điểm giao hàng, Tuấn nhờ Nga cầm túi ma tuý còn mình đi tìm chỗ đậu xe.

Tuy nhiên, khi Nga vừa mở cửa ô tô thì công an ập vào, thu túi ma túy trên tay. Công an kiểm tra xe, phát hiện chiếc túi của Nga trên xe cũng chứa hơn 1,3kg ma túy. Bị công an bắt, Tuấn khai thêm 2 gói ma túy cất giấu trong nhà mẹ đẻ với khối lượng hơn 2,6kg ma tuý. Khám xét nhà Nga, công an thu 40 gam ma túy.

Tại phiên toà, Tuấn nhận trách nhiệm về số ma túy gần 3,6kg, đồng thời khẳng định không liên quan đến số ma túy của Nga. Tuy nhiên, bị cáo Nga khai nhận, số ma túy này mang lên xe để bán cho Tuấn. Nhưng tại phiên toà, người phụ nữ này không đưa ra được bằng chứng về trao đổi, mua bán số ma tuý trên giữa hai người.

Ngoài ra, Tuấn còn khai nhận số tiền 300 triệu đồng mua ma tuý là tiền tích góp gửi mẹ đẻ trước khi đi tù.

Trong vụ án này, HDXX nhận định VKND truy tố hai bị cáo Tuấn và Nga là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Tuấn phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hơn 3,6kg ma túy. Bị cáo Nga phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hơn 1,3kg ma túy.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đặng Danh Tuấn tử hình và Võ Hằng Nga 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma tuý.

