Truy tố kẻ cầm rựa chém cả nhà hàng xóm ở Ninh Thuận

Ngày 12-1, nguồn tin PLO cho biết VKSND tỉnh Ninh Thuận đã có cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Phụng (56 tuổi, ngụ ở thị trấn Ninh Sơn, huyện Ninh Sơn) chuyển TAND tỉnh xét xử về tội giết người.

Bị can Nguyễn Văn Phụng đầu thú sau khi chém cả nhà hàng xóm. Ảnh: C.A

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Phụng và gia đình ông CHL là hàng xóm ở gần nhau tại thị trấn Tân Sơn. Phụng nhiều lần nghi ngờ ông L bắt trộm gà và bắn bò nhà mình nên hai bên xảy ra mâu thuẫn từ 6 năm trước.

Từ những mâu thuẫn trên, Phụng nhiều lần có ý định đánh hàng xóm để trả thù nhưng vợ căn ngăn.

Tuy nhiên, khoảng 4 giờ 30 ngày 15-5-2023, Phụng uống 2 ly rượu rồi ra trước nhà tập thể dục thì nhìn thấy ông L. Nhớ lại mâu thuẫn trước đó, Phụng vào nhà lấy cây rựa chạy đến chém ông L vào vùng cổ khiến nạn nhân gục xuống đất.

Phụng dự định đi vào nhà tìm chém vợ con nạn nhân thì thấy nạn nhân ôm vết thương đi vào nhà liền quay lại chém liên tục vào người hàng xóm đến khi ông L không còn cử động.

Chưa dừng lại, Phụng tiếp tục cầm rựa xông vào nhà ông hàng xóm thì gặp CTS, con trai ông L, đang bưng nồi bánh canh đi ra. Phụng liền vung rựa chém vào vai S. Anh S té xuống đất vẫn bị Phụng tiếp tục chém nhiều nhát vào người.

Lúc này, bà NTML (vợ ông L) nghe tiếp con trai la hét nên chạy từ trong bếp ra cũng bị Phụng tấn công. Phụng đã vung rựa chém bà L nhiều nhát cho đến khi nạn nhân không còn phản ứng mới dừng tay.

Sau khi chém cả nhà hàng xóm, Phụng cầm theo hung khí gây án đi bộ đến Công an thị trấn Tân Sơn đầu thú. Anh S và bà L được người dân đưa đi cấp cứu, riêng ông L tử vong tại chỗ.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án mạng. Ảnh: H.H

Theo cáo trạng, bị can Phụng đã chém ông L tổng cộng 14 nhát làm nạn nhân tử vong. Bị can này cũng chém anh S sáu nhát gây thương tích 46% và chém bà L 14 nhát gây thương tích 88%.

VKS cáo buộc hành vi của bị can Nguyễn Văn Phụng là vô cùng man rợ, giết nhiều người và có tính chất côn đồ. Bị can Phụng đã tước đoạt mạng sống của ông L. Việc anh S và bà L không chết là do được cấp cứu kịp thời và ngoài ý muốn của bị can.

Do đó, VKS đã quyết định truy tố bị can Nguyễn Văn Phụng tội giết người với khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

