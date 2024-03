Truy tìm nhân viên bảo vệ ngân hàng liên quan vụ tài khoản của khách "bay" 90 triệu đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Thường Tín, Hà Nội đang xác minh đơn tố giác Vũ Đình Thịnh (SN 1992; trú tại xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) có hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Truy tìm người đàn ông bị tố lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo đơn trình báo của bị hại, ngày 18-5-2023, ông S ra ngân hàng rút tiền thì phát hiện trong tài khoản không còn tiền. Qua sao kê tài khoản ngân hàng thì được biết Vũ Đình Thịnh (là bảo vệ ngân hàng) có liên quan đến việc rút tiền trong tài khoản của ông S. Số tiền bị mất trong tài khoản là gần 90 triệu đồng. Để phục vụ điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Thường Tín quyết định truy tìm đối tượng trên.

Ai biết thông tin về đối tượng thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Tín (SĐT: 0945413688), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]