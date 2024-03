Truy tìm đối tượng liên quan vụ vận chuyển 12.500 bao thuốc lá lậu

Trước đó, rạng sáng 9/1, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang tổ chức tuần tra chống buôn lậu trên tuyến Quốc lộ 91.

Đối tượng Võ Ngọc Thanh và tang vật thu giữ tại hiện trường.

Khi đến đoạn thuộc ấp Bình Tân, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, Tổ công tác phát hiện xe ôtô tải BKS 60C - 544.24 có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra. Thấy Tổ công tác, lợi dụng trời tối, đối tượng liền bỏ lại phương tiện để thoát thân. Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên xe tải đối tượng bỏ lại có vận chuyển 12.500 bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thông báo và đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp xác minh, truy tìm. Khi tìm thấy đối tượng Võ Ngọc Thanh, đề nghị thông báo ngay cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang, địa chỉ: Số 6, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên (điều tra viên Trần Đình Chinh, số điện thoại 0799.706.838).

