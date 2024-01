Truy nóng trong đêm bắt đối tượng chặn đường "sàm sỡ" phụ nữ

Trước đó, lúc 21 giờ 25 phút, ngày 11/01, tại đoạn đường 789, xã Bến Củi, huyện Dương Minh Châu, chị N. (24 tuổi, ngụ huyện Dương Minh Châu) đang điều khiển xe mô tô trên đường thì bị một đối tượng nam khoảng 30 tuổi, điều khiển xe mô tô bám theo.

Lợi dụng đêm tối đến đoạn đường cao su vắng, đối tượng đã đạp ngã xe chị, sau đó đè nạn nhân xuống để thực hiện cưỡng hiếp, may mắn cho chị N. là lúc này có người đi đường chạy đến nên đối tượng sợ bị phát hiện vội lên xe bỏ chạy về hướng Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

Sau khi nhận tin báo của nạn nhân, Công an xã Bến Củi đã báo cáo Ban Chỉ huy Công an huyện Dương Minh Châu, ngay trong đêm, lực lượng Công an huyện đã tiến hành điều tra, truy xét, để truy bắt nóng đối tượng nguy hiểm là Nguyễn Đình Thành.

Đối tượng Thành

Qua đấu tranh khai thác ban đầu, đối tượng Thành khai nhận: Sau khi đến nhà bạn chơi ở Tây Ninh, khoảng hơn 21 giờ đêm cùng ngày, đối tượng đang trên đường trở về phòng trọ ở tỉnh Bình Dương, thì thấy có một phụ nữ đang đi xe máy một mình nên bám theo, đến đoạn vắng người, trời tối, đối tượng vượt lên đạp ngã xe nạn nhân sau đó giở trò đồi bại, thấy có người đi đường tới nên đối tượng lên xe bỏ chạy về phòng trọ ngủ, vì nghĩ trong đêm tối không ai phát hiện.

Tuy nhiên hành vi đồi bại của hắn đã không thể trốn thoát, chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ, Thành đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Hiện Công an huyện Dương Minh Châu đang tạm giữ hình sự đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

