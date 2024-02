Truy nóng, bắt nhanh kẻ có 5 tiền án gây ra nhiều vụ trộm liên tỉnh

Chiều 3/2, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sông Cầu (Phú Yên) cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hồ Trọng Vũ (SN 1991, trú ở thôn Vĩnh Hy, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định), để điều tra và xử lý về hành vi trộm cắp tài sản với tính chất chuyên nghiệp.

Hồ Trọng Vũ sau khi bị bắt giữ.

Trước đó, vào khoảng 11h trưa 2/2, trực ban hình sự Công an thị xã Sông Cầu nhận được nguồn tin kẻ gian phá khóa đột nhập vào nhà ông Nguyễn Tấn Hữu (SN 1986, trú ở khu phố Long Hải Bắc, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu) trộm cắp hơn 26,7 triệu đồng.

Cùng với việc khám nghiệm hiện trường, Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Sông Cầu thu thập thông tin, trích xuất nhiều hình ảnh từ camera nhà dân trong khu vực, qua đó nhận định đối tượng gây án ở nơi khác đến và đã tẩu thoát lên xe ô tô khách ngược về hướng Bắc quốc lộ 1A.

Hồ Trọng Vũ khai nhận hành vi phạm tội.

Ngay lập tức, một tổng công tác phối hợp giữa các trinh sát hình sự Công an thị xã Sông Cầu (Phú Yên) và Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) khẩn trương triển khai phương án truy chặn, bắt giữ nghi can Hồ Trọng Vũ lúc 12h trưa cùng ngày, khi đối tượng này vừa xuống xe khách dừng lại phía trước cửa hàng xăng dầu Phương Linh ở phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn.

Hơn 26,7 triệu đồng Hồ Trọng Vũ đã trộm cắp cùng chiếc xe máy là tang vật môt vụ trộm cắp khác ở TP Hồ Chí Minh.

Ngoài tang vật trộm cắp hơn 26,7 triệu đồng, Công an thị xã Sông Cầu đã thu giữ chiếc xe máy nhãn hiệu Suzuki Raider BKS 75C1-260.64 do Vũ sử dụng đang gửi tại một cơ sở giữ xe ở phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn cùng 1 điện thoại Iphone 13 Pro max và hơn 3,9 triệu đồng.

Đấu tranh mở rộng điều tra, Vũ khai nhận trước đó vào ngày 27/1 đã đột nhập vào nhà của bà Lê Thị Thái (SN 1960, trú ở khu phố Triều Sơn Đông, phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu) trộm cắp 44 triệu đồng để tiêu xài.

Điều đáng nói là trước khi gây ra hai vụ trộm nêu trên tại thị xã Sông Cầu, Hồ Trọng Vũ từng có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa mới ra tù vào tháng 8/2023, nhưng lại tiếp tục kiếm tiền bằng chiêu trò trộm cắp. Chiếc xe máy BKS 75C1-260.64 đối tượng này sử dụng là tang vật trong một vụ trộm cắp ở TP Hồ Chí Minh đang được Công an thị xã Sông Cầu xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

