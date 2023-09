Truy nã toàn quốc Minh "cháy"

Thượng tá Trương Văn Đo, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Công an huyện Bắc Bình đã ký quyết định truy nã toàn quốc đối với Nguyễn Văn Minh (tức Minh “cháy”, SN 1975, quê xã Công Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, thường trú xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) về hành vi xâm phạm chỗ ở của người khác.

Trước đó, ngày 8/9, Nguyễn Văn Minh bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Bình ra Quyết định khởi tố bị can về hành vi xâm phạm chỗ ở của người khác. Quá trình điều tra, Công an huyện xác định Minh “cháy” đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, hiện không xác định được đi đâu, làm gì...

Nguyễn Văn Minh trước khi bị truy nã.

Đối tượng Nguyễn Văn Minh có đặc điểm nhận dạng như sau: Cắt tóc đầu đinh, cao khoảng 1,63m, da ngăm đen, sống mũi tẹt, lông mày rậm, mắt một mí, dái tai vuông chúc…

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Bình, Bình Thuận, địa chỉ số 17 đường Lê Hồng Phong, khu phố Xuân An 2, thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, điện thoại: 0252.3860133.

