Truy bắt kẻ giết người, cướp của ở Hóc Môn đang lẩn trốn tại Long An

Sáng 7-1, theo thông tin từ Công an tỉnh Long An, lực lượng Công an tỉnh đang phối hợp với Công an TP.HCM và các đơn vị liên quan điều tra, truy bắt kẻ giết người, cướp của ở huyện Hóc Môn đang lẩn trốn tại Long An.

Từ chiều qua, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động tỉnh, Công an huyện Đức Hòa, Công an huyện biên giới Đức Huệ, huyện Thạnh Hóa đang chốt chặn nhiều tuyến giao thông nối liền từ huyện Đức Hòa đi vào khu vực biên giới huyện Đức Huệ, huyện Thạnh Hóa để truy bắt nghi phạm.

Lực lượng chức năng truy bắt kẻ giết người ở huyện Hóc Môn đang lẩn trốn tại huyện Bến Lức. Ảnh: CDLA

Vào khoảng 14 giờ ngày 6-1, người dân ở ấp 7 xã Lương Hòa, huyện Bến Lức phát hiện một người đàn ông vào quán nước giải khát trên địa bàn. Người này giống nghi phạm cướp tài sản và lấy xe máy của nữ chủ quán ở huyện Hóc Môn (TP.HCM) mà báo chí thông tin nên người dân đã trình báo đến lực lượng chức năng. Ngay sau đó, người đàn ông này đã nhanh chóng bỏ trốn và để lại chiếc xe máy.

Nhận được thông tin, lực lượng Công an TP.HCM và Công an tỉnh Long An đã điều động rất nhiều người, chó nghiệp vụ đến ấp 7, xã Lương Hòa để truy bắt nghi phạm. Tuy nhiên, đến hơn 9 giờ sáng hôm nay lực lượng chức năng vẫn chưa truy bắt được nghi phạm.

Rất đông lực lượng Công an đang truy bắt nghi phạm tại xã Lương Hòa, huyện Bến Lức. Ảnh: CDLA

Như PLO đã thông tin, hơn 10 giờ ngày 6-1, người dân nghe tiếng la hét bên trong một căn ki-ốt đồng thời là quán cà phê, giải khát trên Quốc lộ 22 (xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc môn, TP.HCM).

Ngay lúc này, một nam thanh niên rời đi trên chiếc xe máy hiệu SH mode với tốc độ cao. Nghi vấn, người dân đến kiểm tra thì phát hiện chị NTHP (22 tuổi, nhân viên quán cà phê) trọng thương, nằm thoi thóp và tử vong sau đó.

