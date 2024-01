Trước khi cướp ngân hàng tại Quảng Nam, hai nghi phạm bàn bạc sẽ "ra tay" ở Huế

Chiều 20-1, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vẫn tiếp tục lấy lời khai hai nghi phạm cướp ngân hàng tại Quảng Nam là Trần Đông Lập (SN 1990; ngụ tại Thu Bồn Tây, xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) và Đặng Văn Được (SN 1999, trú tại xã Phú Dương, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Các nghi phạm này bị Công an huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế) và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hiện, bắt giữ vào trưa cùng ngày khi đang lẩn trốn tại xã Sơn Thuỷ, huyện A Lưới.

Nghị phạm cướp ngân hàng Trần Đông Lập tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo một số nguồn tin, sau khi bị bắt, hai nghi phạm cướp ngân hàng khai rằng chúng quen nhau trên mạng, do nợ nần nên đã bàn với nhau đi cướp tài sản để trả nợ và lấy tiền tiêu xài. Lúc đầu, cả hai lên kế hoạch sẽ chọn một ngân hàng ở Thừa Thiên - Huế để thực hiện ý đồ của mình.

Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu thông tin báo chí, mạng Internet… chúng nhận thấy trong thời gian qua lực lượng công an đã triển khai nhiều cuộc diễn tập phòng chống cướp ngân hàng; an ninh trật tự ở địa phương này cũng luôn được đảm bảo. Chúng nhận thấy nếu thực hiện cướp ngân hàng tại Thừa Thiên - Huế thì sẽ khó thoát nên chuyển hướng đi địa bàn khác.

Nghi phạm cướp ngân hàng Đặng Văn Được tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Hai nghi phạm đã hẹn gặp nhau ở xã Sơn Thuỷ (A Lưới), sau đó cùng đi trên một chiếc xe máy, theo đường Hồ Chí Minh vào Quảng Nam để thực hiện kế hoạch cướp ngân hàng. Trên đường đi, Được và Lập đã trộm một chiếc xe máy để mỗi người điều khiển một phương tiện nhằm dễ dàng thực hiện hành vi cướp và tẩu thoát như kế hoạch đã định.

Vào lúc 10 giờ ngày 19-1, hai đối tượng đã xông vào một chi nhánh ngân hàng ở xã Duy Hoà (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), dùng hung khí khống chế bảo vệ và nhân viên ngân hàng để cướp tài sản. Khi nghe tiếng chuông báo động của ngân hàng vang lên, hai đối tượng hoảng sợ bỏ chạy.

Trần Đông Lập và Đặng Văn Được mỗi người điều khiển một xe máy tẩu thoát với các hướng khác nhau. Trong đó một đối tượng quay trở lại huyện A Lưới, đối tượng còn lại sau khi chạy thoát cũng về A Lưới "tụ họp".

Ngay khi nhận được thông tin của Công an tỉnh Quảng Nam có hai đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng trên địa bàn tỉnh đang trên đường chạy trốn. Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện phối hợp bắt giữ được hai nghi phạm này.

