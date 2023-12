Ngày 9/7, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM đã tạm giữ Phan Công Khanh (29 tuổi, quê Bến Tre) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài Khanh, công an còn tạm giam Mohamach Da Pha (27 tuổi, ngụ An Giang) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.