Trốn truy nã vượt 1.800km về nhà vợ điều trị bệnh

Đối tượng Thãnh.

Tại cơ quan Công an, Thãnh bước đầu khai nhận: Sau khi gây án, lo sợ phải đi tù và đang mắc bệnh nặng không có người chăm sóc nên đến nhà vợ tại thôn Đồng Giao, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn để lẩn trốn và điều trị bệnh cho đến khi bị phát hiện, bắt giữ.

Trước đó, vào ngày 21/4/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Thãnh về hành vi trên. Tuy nhiên, Thãnh đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 19/8/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu ra quyết định truy nã đối với Thãnh.

