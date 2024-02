Triệu tập, xử lý người phụ nữ xúc phạm lực lượng Cảnh sát giao thông trên facebook

Lập hồ sơ xử lý một người phụ nữ xúc phạm lực lượng Công an trên mạng xã hội

Trước đó, ngày 13-2, Công an tỉnh Lai Châu nhận được tố giác của quần chúng về việc tài khoản facebook có tên “Linh Nhi” đăng tải nội dung xúc phạm lực lượng Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ trên mạng xã hội.

Nội dung được Thoa đăng tải

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan Công an đã xác định và triệu tập chủ tài khoản “Linh Nhi” là Lìm Thị Thoa (SN 1998, trú tại bản Khì 2, xã Phúc Than, huyện Than Uyên) lên làm việc.

Tại Cơ quan Công an, Lìm Thị Thoa đã thừa nhận đã chụp ảnh lực lượng CSGT Công an tỉnh và Cảnh sát GTTT Công an huyện Than Uyên đang làm nhiệm vụ xử lý vi phạm tại đoạn quốc lộ 32 địa phận xã Mường Kim (ngày mùng 2 Tết) rồi đăng tải hình ảnh kèm những lời thiếu văn hóa, xúc phạm lên trang Facebook cá nhân nhằm mục đích câu like, tăng tương tác và thông báo cho bạn bè biết có chốt CSGT đang tuần tra kiểm soát.

Công an huyện Than Uyên đang tiếp tục mở rộng triệu tập các đối tượng bình luận thiếu chuẩn mực, vi phạm quy tắc ứng xử trên mạng xã hội trong bài viết của Thoa để lập hồ sơ xử lý.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]