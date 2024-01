Triệu tập gần 400 bị hại đến tòa trong vụ lừa đảo bán căn hộ tại chung cư Nam An, quận Bình Tân

Ngày 29-1, TAND TP.HCM xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Võ Thị Phượng (sinh năm 1981, Giám đốc Công ty TNHH Siêu Thành) và Trần Thị Thuỳ Trang (sinh năm 1974, quê Tiền Giang).

Đối với Trịnh Minh Thanh (giám đốc Công ty Khang Gia) hiện đã chết nên không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Để phục vụ cho công tác xét xử, HĐXX đã triệu tập gần 400 bị hại đến toà, phòng xử án và khu vực phía ngoài phòng xử đều chật kín, an ninh phiên xử được siết chặt.

Theo cáo trạng, tháng 6-2016, Trịnh Minh Thanh và Trần Minh Ngọc Việt mua dự án chung cư Nam An (phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân) của Công ty TNHH Siêu Thành.

Sau đó, Trần Minh Ngọc Việt rút khỏi Công ty Siêu Thành, Thanh chỉ định Võ Thị Phượng làm giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty. Thanh chỉ đạo Phượng ký hợp đồng với các khách hàng, đồng thời yêu cầu Phượng làm con dấu chữ ký để Thanh sử dụng đóng trên một số tài liệu.

Hai bị cáo Võ Thị Phượng và Trần Thị Thuỳ Trang tại toà. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Đến tháng 6-2020, Trịnh Minh Thanh giao con dấu chữ ký của Võ Thị Phượng và dấu Công ty Siêu Thành cho Trần Thị Thùy Trang quản lý.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Thanh đã ký kết hợp đồng bán căn hộ và thu về hơn 456 tỉ đồng của 434 khách hàng nhưng không tiếp tục xây dựng theo cam kết mà vẫn tiếp tục ký hợp đồng thu tiền trái quy định.

Thanh đã chỉ đạo Võ Thị Phượng ký hoặc đóng dấu chữ ký khắc sẵn vào hợp đồng bán căn hộ, trong đó có nhiều trường hợp cùng một căn hộ nhưng bán cho nhiều cá nhân.

Tiền thu từ khách hàng, Thanh không tiếp tục xây dựng dự án mà dùng một phần thanh toán khoản nợ của Công ty Khang Gia (do Thanh làm giám đốc) hoặc thực hiện các dự án khác và sử dụng vào mục đích cá nhân. Do bị can đã chết nên không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bên ngoài phòng xử án, rất đông bị hại có mặt để theo dõi phiên toà. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Đối với Võ Thị Phượng với vai trò là giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty Siêu Thành, là người chịu trách nhiệm mọi hoạt động của Công ty Siêu Thành đại diện Công ty Siêu Thành trực tiếp ký hợp đồng mua bán căn hộ với 373 khách hàng (đến tố cáo) để thu 333 tỉ đồng. Ngoài ra, bản thân Võ Thị Phượng đã ký bán 18 căn hộ trùng cho 36 người (2 người cùng mua một căn hộ), tổng số tiền chiếm đoạt của người mua sau là 18,5 tỉ đồng. Hành vi của Phượng đã giúp sức tích cực cho Thanh chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Đối với Trần Thị Thùy Trang, mặc dù Trang không phải là đại diện pháp luật và không được uỷ quyền hợp pháp của Công ty Siêu Thành, nhưng có hành vi sử dụng hợp đồng ủy quyền không còn hiệu lực ký bán 42 căn hộ cho 20 khách hàng để nhận 41,8 tỉ đồng.

Trong số các khách hàng đã ký hợp đồng mua bán căn hộ, có 393 khách hàng đến cơ quan điều tra tố cáo.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 9-2019, dự án chung cư Nam An hoàn thiện xong phần thô tầng 20, tương ứng với tiến độ thanh toán 70% giá trị hợp đồng. Tuy nhiên, dự án này đã bị Sở Xây dựng TP.HCM xử phạt vi phạm hành chính do thi công sai kích thước các tầng chung cư.

Đến ngày 26-8-2020, Sở Xây dựng cấp phụ lục giấy phép xây dựng và có văn bản đề nghị Công ty Siêu Thành đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Từ tháng 9-2019, Công ty không tiếp tục thực hiện dự án. Đến tháng 3-2020, Công ty thông báo đến khách hàng về việc ngừng thi công công trình do gặp khó khăn về tài chính vì tình hình dịch COVID-19. Từ thời điểm đó, Công ty dời trụ sở, cắt liên lạc với khách hàng.

