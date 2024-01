Triệt phá đường dây số đề, cá độ bóng đá của đại ca Cường “lỳ”

Khám xét nhà của đối tượng có liên quan. Ảnh: Trọng Tín.

Trước đó, qua nắm tình hình và triển khai thực hiện các biện pháp công tác, vào lúc 6 giờ ngày 27/12/2023, Phòng CSHS phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tiền Giang, Công an TP.Mỹ Tho và Công an huyện Chợ Gạo tổ chức triệt xoá đường dây cờ bạc.

Tiến hành làm việc với 22 đối tượng, trong đó có Cường lỳ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép dưới hình thức mua bán số đề, cá độ bóng đá.

Tang vật công an thu giữ. Ảnh: Trọng Tín.

Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ thu được nhiều tang vật có liên quan đến việc mua bán số đề, cá độ bóng đá, gồm: 6 laptop và máy tính, 33 ĐTDĐ, 1 Ipad, 2 quyển sổ và giấy tờ dùng để ghi chép việc mua bán số đề, 1 sổ tiết kiệm, hơn 130 triệu đồng cùng nhiều hung khí, công cụ hỗ trợ như: dao tự chế, bình xịt hơi cay…

Tại công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép dưới hình thức mua bán số đề, cá độ bóng đá. Theo đó, thông qua mạng xã hội Zalo, Facebook và mạng viễn thông, các đối tượng gọi điện, nhắn tin mua bán số đề, đặt cược tỷ lệ cá độ bóng đá.

