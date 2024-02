Trên đường tháo chạy, hai kẻ cướp tiếp tục giật dây chuyền vàng

Ngày 26-2, trao đổi với PLO, một lãnh đạo Công an TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông xác nhận vừa phối hợp cùng Công an huyện Tuy Đức và Công an xã Đắk Ngo truy bắt được hai đối tượng cướp giật tài sản.

Công an tỉnh Đắk Nông thưởng nóng các đơn vị truy bắt hai đối tượng cướp giật dây chuyền. Ảnh: M.Q

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 23-2, người dân báo tin đến Công an TP Gia Nghĩa về việc bị hai đối tượng cướp dây chuyền vàng.

Nhận tin báo, Công an TP Gia Nghĩa nhanh chóng phối hợp cùng Công an huyện Tuy Đức, Công an xã Đắk Ngo để truy bắt các đối tượng.

Đến 16 giờ 30 ngày 23-2, công an đã bắt được Trần Văn Thông (36 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa) và Phạm Đức Tài (25 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) trên địa bàn xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức. Công an đã thu giữ được hai dây chuyền vàng .

Tại cơ quan công an, Thông và Tài khai nhận do cần tiền tiêu xài nên rủ nhau đến địa bàn TP Gia Nghĩa để cướp tài sản.

Khoảng 9 giờ 45 ngày 23-2, Thông và Tài đã điều khiển xe máy áp sát, giật dây chuyền vàng của bà PTL rồi tẩu thoát về hướng tỉnh Bình Phước.

Trên đường tẩu thoát, hai đối tượng tiếp tục cướp giật dây chuyền vàng của anh NTT rồi tiếp tục bỏ chạy.

Việc Công an TP Gia Nghĩa, Công an huyện Tuy Đức và Công an xã Đắk Ngo phối hợp, nhanh chóng bắt được hai đối tượng cướp giật tài sản đã được Công an tỉnh Đắk Nông biểu dương, thưởng nóng.

