Trang Nemo đã đi chấp hành án phạt tù

Ngày 8-3, theo nguồn tin của PLO, Nguyễn Xuân Hương Trang (tên gọi khác là Trang Nemo, ngụ phường 14, quận 10) đã tự nguyện thi hành án 9 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng.

Trang Nemo sẽ chấp hành án tại một nhà tạm giữ trên địa bàn TP.HCM.

Trước đó, ngày 26-2, Trang Nemo cũng đã nhận được thông báo của TAND quận 10 về việc thi hành quyết định thi hành án hình phạt tù.

Như vậy, tính từ tháng 9-2023 đến nay, sau nhiều lần làm đơn xin hoãn thi hành án tù vì một số lí do thì Trang Nemo đã thi hành án 9 tháng tù giam.

Nguyễn Xuân Hương Trang - tên gọi khác là Trang Nemo. Ảnh: SONG MAI

Trước đó, xét xử phúc thẩm vào tháng 9-2023, TAND TP.HCM tuyên y án sơ thẩm chín tháng tù đối với bị cáo Trang Nemo về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo hồ sơ, Trang Nemo có chỗ ở hiện tại ở đường Thành Thái, phường 14, quận 10. Vì vậy, TAND quận 1 đã ủy thác sang cho TAND quận 10 để tiến hành các thủ tục, ra quyết định thi hành án.

Ngày 8-11-2023, Trang Nemo nộp đơn xin hoãn chấp hành hình phạt tù với lý do là lao động duy nhất trong gia đình.

Ngày 23-1-2024, Chánh án TAND quận 10 đã có thông báo trả lời không chấp nhận đơn xin hoãn chấp hành án phạt tù của người bị kết án Trang Nemo.

Ngày 26-1-2024, Trang Nemo có đơn khiếu nại đến TAND TP.HCM đối với thông báo của Chánh án TAND quận 10 về việc không chấp nhận đơn xin hoãn chấp hành án phạt tù.

Ngày 20-2-2024, TAND TP.HCM đã có văn bản trả lời không chấp nhận khiếu nại của Trang Nemo và giữ nguyên thông báo của Chánh án TAND quận 10.

Ngày 23-2-2024, TAND quận 10 đã ra thông báo về việc thi hành quyết định thi hành án hình phạt tù đối với Trang Nemo.

Đến ngày 26-2-2024, Trang Nemo đã nhận được thông báo về việc thi hành quyết định thi hành án hình phạt tù.

Vụ việc của Trang Nemo cùng đồng phạm gây rối trật tự công cộng từng được dư luận quan tâm.

Xét xử phúc thẩm tháng 9-2023, TAND TP.HCM tuyên bác kháng cáo của các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và tuyên y án sơ thẩm bị cáo Trang, Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương (cùng mức án chín tháng tù) và bị cáo Phan Hoàng Nam (một năm tù), cùng về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo nội dung vụ án, do mâu thuẫn trong việc bán hàng online nên Trang Nemo và chị Nguyễn Trần Trà My hẹn đến cửa hàng của Trang Nemo để giải quyết. Tại đây, khi chị Khanh vào cửa hàng nói My đi về thì hai bên xảy ra cự cãi và đánh nhau gây mất trật tự, an ninh tại khu vực...

