TPHCM: Khởi tố nhóm nhân viên quán bar dùng vũ lực cướp tiền của du khách người Mỹ

Ngày 21/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 (TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam Nguyễn Đại Tuấn Anh (25 tuổi, quê Đắk Lắk), Trần Quang Trài (27 tuổi, ngụ quận 4) và Phạm Thành Đạt (25 tuổi, ngụ quận 11) về tội “Cướp tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, cả 3 bị can là nhân viên pha chế của quán bar Vixens nằm trên đường Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1.

Khoảng 2h ngày 24/12/2023, nam du khách tên A.E.R. (47 tuổi, quốc tịch Mỹ) đến quán bar trên uống rượu.

Từ trái qua: Anh, Đạt và Trài.

Tại đây, ông R. đề nghị nhân viên phục vụ tên Duy (19 tuổi) đến ngồi cùng để nói chuyện. Khi ông R. vào bàn ngồi thì có Nguyễn Thị Hồng Nhung (nhân viên phục vụ), Nguyễn Thị Vân Anh (quản lý quán) và một số nhân viên đi theo.

Nam du khách gọi một ly rượu loại bombay có giá 175 nghìn đồng và đưa tờ tiền mệnh giá 500 nghìn đồng ra trả. Lúc này, Đạt tính gian thêm một ly cocktail với giá 250 nghìn đồng và trả lại cho vị khách 75 nghìn đồng.

Sau đó, Duy và Nhung ngồi nói chuyện cùng ông R. và xin cho gọi thêm nước để cùng uống. Được vị khách đồng ý, hai nhân viên gọi thêm 2 ly cocktail và kêu thêm cho ông R. một ly rượu loại bombay.

Một lúc sau, Vân Anh đến ngồi chung bàn và Duy xin kêu nước thêm nhưng ông R. từ chối. Tuy nhiên, Nhung vẫn lấy 2 ly đã uống hết nước đẩy về phía Trài để châm thêm nước cocktail rồi để lên bàn, đồng thời tiếp tục đưa thêm một ly cocktail mới để lên bàn. Tổng cộng có 3 ly cocktail của lượt mới.

Thấy có 3 ly cocktail trên bàn, ông R. giơ tay ra hiệu từ chối với Trài và tính tiền cho những ly nước đã gọi. Lúc này, Đạt xuất hóa đơn thể hiện có 7 ly nước uống các loại với tổng số tiền là 1,6 triệu đồng.

Nhận được hóa đơn, ông R. không đồng ý trả tiền, đứng dậy đi ra cửa và bị nhóm của Anh chặn lại. Trong lúc giằng co, nhóm của Anh dùng vũ lực đè vị khách nằm úp xuống sàn và khóa tay.

Quá hoảng sợ, ông R. nói sẽ trả tiền thì nhóm của Anh mới thôi khống chế để vị khách lấy 2 triệu đồng ra trả. Sau đó, nam du khách rời quán bar trong trạng thái hoảng hốt.

Ngày 9/1, ông R. đến Công an phường Bến Nghé trình báo về việc bị nhóm nhân viên quán bar Vixens cưỡng ép trả tiền. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an đưa nhiều người liên quan về trụ sở để làm rõ.

Qua đấu tranh, nhóm của Anh thừa nhận hành vi khống chế và đè ông R. xuống đất để uy hiếp tinh thần, buộc phải thanh toán hóa đơn sử dụng dịch vụ tại quán bar.

Sau khi củng cố hồ sơ, ngày 12/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Anh, Trài và Đạt để xử lý về tội “Cướp tài sản”.

Công an quận 1 đề nghị ai là nạn nhân với hành vi tương tự tại quán bar Vixens, hãy đến trụ sở ở địa chỉ 73 Yersin (phường Cầu Ông Lãnh, quận 1) để trình báo sự việc.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]