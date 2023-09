TPHCM: Bắt băng chuyên dụ dỗ các thiếu nữ, chụp ảnh khỏa thân rồi khống chế, ép bán dâm

Thực hiện chỉ đạo của BGĐ Công an TPHCM (CATP) về chủ động đấu tranh với các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động trong tổ chức mại dâm, CAQ.Tân Phú đã chủ động xây dựng kế hoạch, thực hiện cao điểm kiểm tra phối hợp giữa các lực lượng khác nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực này.

Qua triển khai công tác nghiệp vụ, Công an quận Tân Phú (CAQ.Tân Phú) nắm thông tin về một đường dây tổ chức mại dâm chuyên nghiệp nên đã triển khai bóc gỡ. Ngày 16/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) CAQ.Tân Phú đã ra quyết định bắt khẩn cấp với 9 đối tượng trong đường dây tổ chức bán dâm chuyên nghiệp do Võ Thị Huệ (biệt danh Băng – 28 tuổi, quê Đắk Lắk) cầm đầu để điều tra về hành vi chứa mại dâm và môi giới mại dâm.

Thời gian gần đây, dân ăn chơi ở Q.Tân Phú thường truyền tai nhau về một “tú bà” tên Băng, sở hữu dưới trướng hàng chục mỹ nhân chân dài, chuyên nhận đáp ứng mọi nhu cầu một cách nhiệt tình cho “cánh mày râu”. Thậm chí, “tú bà” này còn sở hữu “hàng độc”, đó là những thiếu nữ dưới 18 tuổi dành cho những gã đàn ông lắm của nhiều tiền.

Hoạt động mại dâm của ổ nhóm do “tú bà” tên Băng điều hành đã ảnh hưởng đến tình hình trật tự trị an trên địa bàn Q.Tân Phú. Thông tin về đường dây này nhanh chóng được trinh sát hình sự nắm bắt, bên cạnh trình báo của quần chúng nhân dân về cho lực lượng Công an.

BCH CAQ.Tân Phú đã khẩn trương chỉ đạo, yêu cầu Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) lập tức vào cuộc, xác minh tin báo của người dân, điều tra làm rõ, xử lý nghiêm nhóm đối tượng hành nghề phi pháp này.

Qua tìm hiểu, nữ “tú bà” có tên thật là Võ Thị Huệ. Để che dấu thân phận, tránh sự phát hiện của cơ quan Công an, Huệ lấy biệt danh là “Băng”. Cùng giúp sức cho Huệ còn có gã nhân tình trẻ tuổi tên Hồ Nhật Hào (24 tuổi, quê Kiên Giang).

Cụ thể, từ giữa tháng 8 năm nay, Băng “tú bà” có ý định tổ chức mại dâm kiếm lời nên bí mật giao kèo với Nguyễn Văn Sơn, là chủ của khách sạn Như Ý (847 Lũy Bán Bích, P.Tân Thành) để làm nơi hành nghề.

Võ Thị Huệ và nhân tình Hồ Nhật Hào cầm đầu đường dây tổ chức mại dâm chuyên nghiệp

Cùng giúp sức cho nhóm này còn có: Võ Thanh Hào (20 tuổi), Võ Thành Mến (25 tuổi) cùng quê Hậu Giang, Huỳnh Nhựt Duy (22 tuổi, quê Cà Mau), Trần Nhựt Hải (25 tuổi, quê Bến Tre).

Trước những tài liệu trinh sát hình sự đã thu thập được, BCH CAQ.Tân Phú đã khẩn trương lên kế hoạch triệt xóa.

Lúc 20 giờ ngày 10/9, nhận thấy cơ hội chín muồi, nhiều tổ trinh sát hình sự phối hợp cùng CAP.Tân Thành bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính khách sạn Như Ý.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 17 đối tượng có dấu nghi vấn hoạt động chứa mại dâm, môi giới mại dâm và mua bán người, đồng thời truy xét xác định 01 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán người. Nhóm này lập tức được di lý về trụ sở của CAQ.Tân Phú làm việc.

Băng “tú bà” hay Võ Thị Huệ khai nhận, sau khi thông qua môi giới, đã chiêu dụ 2 cô gái trẻ tên N.T.C (biệt danh hành nghề là Nguyễn Phương Thảo, 21 tuổi, quê Hải Phòng), T.T.N.H (18 tuổi, quê Bạc Liêu) đến khách sạn Như Ý liên hệ gặp Huệ để xin làm gái “mát xa”.

Tuy nhiên, 2 “chân dài” đã vỡ mộng và bị nhóm “mặt rô” ép buộc chụp ảnh khỏa thân, viết giấy nợ bắt phải hành nghề bán dâm để trả nợ. Nếu không tuân theo, chúng sẽ công bố toàn bộ hình ảnh lên mạng xã hội để hạ nhục.

Chưa dừng lại ở đó, Băng “tú bà” tiếp tục dụ dỗ C và H tiếp tục lôi kéo thêm H.P.T.Q.T. (17 tuổi, quê Đồng Nai) đến khách sạn để các đối tượng khống chế, ép viết giấy nợ 30 triệu đồng, buộc phải bán dâm trả nợ. Sau phi vụ này, C. và H. được “tú bà” chia lại mỗi người 6 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Nhóm "mặt rô", "chân rết" giúp sức tích cực cho Băng "tú bà" vận hành đường dây mại dâm

“Tú bà” này còn cho biết thêm, sẵn sàng bỏ tiền ra để chuộc các nữ tiếp viên karaoke bị thiếu nợ “má mì” tại các tỉnh lân cận (Bình Dương và Long An) về "ổ" của mình bán dâm trả nợ.

Quá trình này, Băng “tú bà” cùng nhân tình tiếp tục cấu kết thêm với một đối tượng khác tên Đàm Xuân Nguyên (39 tuổi, quản lý của một cơ sở mát xa ở TPHCM) để làm trung gian trao đổi gái bán dâm.

Sau khi, có đủ các “chân dài” để hành nghề, nhóm này đăng tin, hình ảnh của các cô gái lên một số trang mạng, hội nhóm hoặc nhờ các quản lý mát xa, karaoke giới thiệu đề tìm “khách làng chơi”.

Riêng về các đối tượng “mặt rô” được Băng “tú bà” thuê làm việc, y phân công nhiệm vụ cho từng người. Cụ thể, 2 đối tượng cầm đầu đã chỉ đạo cho Mến, Duy, Hải, Thanh Hào làm nhiệm vụ giám sát, canh gác, quản lý số gái mại dâm không cho ra ngoài hoặc giao lưu với người lạ.

Cạnh đó, Băng “tú bà” còn cho Nguyễn Thị Mộng Nghi làm nhiệm vụ giữ điện thoại, nghe máy nhận cuộc gọi từ khách mua dâm. Khi khách có nhu cầu mua dâm liên hệ tới thì Nghi nhận khách và thông báo lại cho Duy, Hải, Thanh Hào, Mến sắp xếp bố trí gái bán dâm.

Sau khi khách đến nhận phòng thì các đối tượng trên dẫn gái qua phòng khác để bán dâm. Mỗi lần bán dâm xong thì gái bán dâm phải gửi lại toàn bộ tiền bán dâm trong ngày cho Duy, Hải, Thanh Hào, Mến giữ rồi đưa lại cho Băng vào cuối ngày. Theo tài liệu điều tra, mỗi ngày, bộ đôi “tú bà” và “tú ông” này đã thu lợi bất chính món lợi trên thân xác của các cô gái trẻ từ 10 đến 12 triệu đồng.

Đến cuối ngày, chúng chỉ chia lại cho các gái bán dâm 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng (tùy vào số lượt đi khách) làm tiền công.

Đối tượng trực tiếp thực hiện chụp ảnh khỏa thân các cô gái để buộc bán dâm

Hiện cơ quan điều tra vẫn tiếp tục mở rộng, truy xét và bắt giữ thêm các đối tượng có liên quan. Đây được xem là một đường dây môi giới, tổ chức mại dâm chuyên nghiệp có quy mô lớn được CAQ.Tân Phú khám phá thành công.

