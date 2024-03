Tình tiết đặc biệt bất ngờ trong vụ 3 thanh niên rủ nhau cươp 1 tỉ đồng ở Vĩnh Phúc

Ngày 15/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, ngay sau khi khởi tố bị can, ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Dương Đức Luân (SN 2000), trú tại thôn Như Lăng, xã Hà Hải, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phối hợp Công an huyện Hà Trung khẩn trương truy bắt, đồng thời vận động đối tượng ra đầu thú.