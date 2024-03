Tìm người nhà của thi thể nam giới trôi trên sông Sài Gòn

Trước đó, chiều 10-3, người dân phát hiện một thi thể trôi trên sông Sài Gòn đoạn qua phường Vĩnh Phú, TP Thuận An nên đã kéo vào bờ rồi trình báo.

Trang phục nạn nhân mặc trên người.

Công an sau đó có mặt vớt thi thể nạn nhân lên bờ để khám nghiệm, điều tra.

Bước đầu xác định nạn nhân là nam giới khoảng 25-35 tuổi, mặc áo thun đen, quần jean lửng, dáng người ốm, sún răng, ước tính đã chết được khoảng 2 ngày.

Sau khi hoàn tất khám nghiệm, thi thể nạn nhân đã được chuyển về nhà xác.

Công an TP Thuận An thông báo ai là thân nhân của tử thi nói trên thì liên hệ cơ quan CSĐT công an TP Thuận An (đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu) để trình báo.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]