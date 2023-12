Tìm chủ chiếc xe máy Attila trong vụ án giết người ở trung tâm TP.HCM

Ngày 28-12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, đang điều tra vụ án giết người xảy ra vào ngày 5-8 tại 456-458 Hai Bà Trưng, phường Tân Định, quận 1 do bị can Lê Văn Cương thực hiện.

Trong vụ án, cơ quan điều tra có tạm giữ vật chứng là xe máy kiểu dáng Attila, biển số 79N2-003.55; SK: RLGKA12GD- AD047853, SM: VMVTBA-D-047853.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phát đi thông báo ai là chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp xe máy trên, đem các giấy tờ liên quan Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, Đội 3, Phòng PC01, số 268 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 để làm việc, gặp điều tra viên Phạm Văn Hải, số điện thoại: 0908693579 để được giải quyết.

