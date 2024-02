Thuê thợ cơ khí chế tạo súng quân dụng, chia nhỏ bộ phận "ship COD" bán kiếm lời

Vào hội nhóm mua bán súng trên mạng, nảy sinh ý định chế tạo súng đi bán

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và một số địa phương trên cả nước phát hiện nhiều đối tượng phạm tội chế tạo, tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, đã có nhiều đối tượng sử dụng vũ khí quân dụng thực hiện hành vi phạm tội hoặc chống lại cơ quan chức năng, gây hậu quả nghiêm trọng. Trước tình hình đó, Đại tá Bùi Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh làm rõ.

Đối tượng Lâm Văn Nam cùng số súng đạn bị thu giữ.

Quá trình đấu tranh chuyên án, khoảng 17h ngày 16/7/2023, tổ công tác của Công an TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên phát hiện Lê Công Thành (SN 1960), trú tại tổ 5, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên đang vận chuyển trên xe máy 2 gói hàng đựng trong túi nilon có biểu hiện nghi vấn vi phạm phát luật tại khu vực tổ 14, phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện, thu giữ 5 khẩu súng các loại và 8 viên đạn.

Cơ quan điều tra đã tiến hành trưng cầu giám định, 5 khẩu súng trên đều là vũ khí quân dụng, hiện vẫn còn sử dụng được, 8 viên đạn là đạn thể thao. Tài liệu điều tra xác định, số vũ khí trên của Lâm Văn Nam (SN 1991), trú tại xóm Xuân Quang, xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Ngày 26/7/2023, Lâm Văn Nam đã đến Công an TP Thái Nguyên xin đầu thú.

Ngày 27/7/2023, Công an TP Thái Nguyên đã bàn giao hồ sơ, vật chứng và đối tượng Lâm Văn Nam cho Phòng ANĐT Công an tỉnh Thái Nguyên để điều tra theo thẩm quyền. Ngày 28/7/2023, Cơ quan ANĐT đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lâm Văn Nam về hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng theo quy định tại khoản 2 Điều 304.

Tiếp nhận vụ việc, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng ANĐT đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp Cục ANĐT, Bộ Công an và Công an các địa phương: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Cần Thơ, Khánh Hoà, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Bến Tre... mở rộng điều tra vụ án để xác minh, truy xét các đối tượng.

Cơ quan ANĐT làm việc với đối tượng Trương Đức Hoàng, một trong những đối tượng rao bán súng, linh kiện trong chuyên án.

Tại Cơ quan điều tra, Nam khai nhận, từ đầu năm 2023 đến tháng 7/2023, qua việc tìm hiểu trên mạng xã hội (Zalo, Facebook), Nam tham gia vào hội nhóm những người mua, bán súng trên mạng xã hội, có ý định mua bán súng để kiếm lời. Nam đã liên hệ với một số tài khoản Zalo, Facebook để mua các loại súng khác nhau như: súng tự chế bắn đạn ghém, súng colt, súng rulo... Trong đó có một số khẩu súng tự chế bắn đạn ghém hỏng một số bộ phận như lẫy, cò, búa... Nam mua với giá rẻ sau đó thuê Nguyễn Văn Quang (SN 1991), trú tại Vô Tranh, Phú Lương, Thái Nguyên chế tạo các bộ phận hỏng để thay thế, sửa chữa để khẩu súng sử dụng được trước khi mang bán kiếm lời, lãi cao.

Ngoài ra, Nam còn mua các loại linh kiện để thuê Lưu Trọng Nghĩa (SN 1996), trú tại Đông Anh, Hà Nội vẽ bản vẽ thiết kế thân súng, ổ quay chứa đạn để Hà Công Nhật (SN 2001), trú tại Hương Khê, Hà Tĩnh gia công, chế tạo cho Nam lắp ráp, hoàn thành thành khẩu súng quân dụng có hình dạng đèn pin.

Bằng cách thức đó, Nam và đồng phạm đã chế tạo được gần 20 khẩu súng quân dụng có hình dạng đèn pin, Nam đã mang bán được 8 khẩu cho các đối tượng ở nhiều địa phương như: Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Tiền Giang, Lâm Đồng, Đồng Nai, Cần Thơ, Khánh Hòa... Ngoài ra còn có súng thể thao, súng săn.

Trong số các khẩu súng Nam đã mang bán, Cơ quan điều tra thu được 30 khẩu súng các loại cùng 1.400 viên đạn, 300 linh kiện các loại. Đến nay, Phòng ANĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã làm rõ 17 đối tượng phạm tội trong đó có 5 đối tượng thực hiện hành vi chế tạo, 12 đối tượng thực hiện hành vi mua bán, tàng trữ; đã khởi tố, bắt giữ 14 bị can, số còn lại đang củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi bộ phận rời của súng kèm video hướng dẫn cách lắp ráp

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, Thượng tá Diệp Văn Vinh, Trưởng Phòng ANĐT Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, quá trình điều tra gặp không ít khó khăn khi các đối tượng phạm tội che giấu thân phận (sử dụng địa chỉ giả, sim điện thoại không chính chủ...), thường xuyên di động ở nhiều địa phương, sử dụng thủ đoạn phạm tội rất tinh vi như: Lên mạng xã hội để tìm hiểu việc chế tạo súng, sau đó mua vật tư, lôi kéo đối tượng có bằng kỹ sư cơ khí để thiết kế các bộ phận của súng và dùng các máy móc hiện đại để chế tạo các bộ phận của vũ khí rồi lắp ráp thành khẩu súng.

Cơ quan điều tra lấy lời khai đối tượng Quan Quốc Dương.

Sau đó, các đối tượng rao bán vũ khí trên các hội, nhóm kín của Zalo, Facebook, khi có đối tượng hỏi mua các đối tượng tháo các bộ phận của khẩu súng chia thành các gói nhỏ, thông qua các Công ty chuyển phát nhanh "ship COD" (giao hàng - nhận tiền) để chuyển đến các đối tượng mua súng. Các đối tượng sau khi nhận được các gói chứa bộ phận của súng sẽ lắp ráp thành khẩu súng hoàn chỉnh theo video hướng dẫn mà đối tượng bán súng gửi, sau đó cất giấu ở vị trí kín đáo.

Bằng thủ đoạn này, các đối tượng đã chế tạo được trên 30 khẩu súng các loại, bán cho hàng chục đối tượng trong cả nước thu lời trên 100 triệu đồng. Đối với các đối tượng mua súng khai nhận mua vũ khí để sử dụng khi xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau hoặc đem bán kiếm lời cho đối tượng khác. Nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự, là đối tượng cộm cán của các địa phương...

Trong số 17 đối tượng, ngoài Lâm Văn Nam cầm đầu đường dây thì Nguyễn Văn Quang (bạn thân của Nam) và Lưu Trọng Nghĩa đều là kỹ sư cơ khí; Hà Công Nhật là công nhân tay nghề cao ở xưởng cơ khí; còn Trương Đức Hoàng (SN 1988), trú Tổ 5, phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên có nhiệm vụ bán súng, linh kiện cho Nam. Các đối tượng mua súng gồm: Đinh Nguyên Tài (1986), ở Nha Trang, Khánh Hoà; Phan Văn Danh (2003) ở Hà Tĩnh; Quan Quốc Dương (1999) ở Vũng Tàu; Trương Minh Tú (1982), ở Bình Dương, từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản; Đỗ Nam Tiến (1974) ở Hà Nội; Đoàn Minh Kiên (SN 2002) ở Cần Thơ; Tần Văn Thắng (SN 1980) ở An Giang.

Trung tá Trương Phương Hoa, Đội trưởng Phòng ANĐT cho biết, vụ án được điều tra khám phá trong nhiều tháng trời, các đối tượng ở nhiều địa phương khác nhau nên cũng ảnh hưởng tới quá trình vận chuyển, giám định vũ khí và di lý các đối tượng. Với quyết tâm đấu tranh với tội phạm đến cùng, hiện đơn vị đang tiếp tục điều tra, truy bắt các đối tượng có liên quan, xử lý theo quy định của pháp luật...

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]