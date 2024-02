Thua bạc, mang súng đi dọa liền bị người dân vây bắt

Trao đổi với PV Báo CAND tối 7/2, Thượng tá Trần Thanh Sử, Trưởng Công an huyện Sơn Hòa (Phú Yên) cho biết, trong chiều cùng ngày, đã chuyển giao vụ việc Bùi Quốc Hội (SN 1998, trú ở thôn Nguyên An, xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa) tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng cho Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên tiếp tục xác minh, xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Ông Nay Y BLung, Bí thư Huyện ủy và ông Lê Văn Quy, Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa trao thưởng nóng cho tập thể Công an huyện Sơn Hòa.

Trước đó vào chiều tối 6/2, Bùi Quốc Hội đến nhà Trần Văn Dũng là người quen ở cùng thôn để dự tiệc tất niên tiễn năm Quý Mão. Sau đó, Dũng điều khiển xe máy chở Hội đến thôn Suối Cau, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa để nhập sòng bầu cua ăn thua bằng tiền. Khi thua hết tiền, Hội chợt nhớ đến khẩu súng quân dụng loại carbine đang cất giấu ở nhà riêng từ trước, nên gần 22h đêm hôm đó, Hội kêu Dũng chở về nhà lấy khẩu súng, lùng tìm các sòng bầu cua khác để đe dọa lấy tiền.

Tang vật khẩu súng carbine đã bị thu giữ.

Sau một hành trình từ xã Sơn Nguyên ngược đường quốc lộ 25 lên đến xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa, Hội nhìn thấy sòng bầu của bên lề đường nên kêu Dũng dừng xe, cầm súng bước đến lớn tiếng cao giọng đe dọa rồi dùng chân đạp vào người của anh Y Hiền (SN 1996, trú ở thôn Suối Bạc, xã Suối Bạc), khiến cho nhóm thanh niên đang chơi bầu cua hoảng sợ, chạy dạt ra nơi khác.

5 viên đạn, 2 quả lưu đạn và linh kiện súng quân dụng được thu giữ thêm khi khám xét nơi ở của Bùi Quốc Hội.

Riêng anh Y Hùng (trú ở thôn Suối Bạc, xã Suối Bạc) dũng cảm lao vào ôm Hội, giật lấy khẩu súng, rồi cùng mọi người hô hoán, khẩn báo cho Công an xã Suối Bạc đến hiện trường tạm giữ Bùi Quốc Hội cùng khẩu súng Carbine có 1 viên đạn đã lên nòng.

Ngay sau đó, Công an huyện Sơn Hòa tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Bùi Quốc Hội và đã thu giữ thêm 5 viên đạn, 2 quả lựu đạn, 1 thân súng, 1 báng súng trường và 1 lưỡi lê.

Trong chiều nay 7/2, ông Nay Y BLung, Bí thư Huyện ủy Sơn Hòa đã thưởng nóng tập thể Công an huyện Sơn Hòa 5 triệu đồng và anh Y Hùng (trú ở thôn Suối Bạc, xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa) 1 triệu đồng về thành tích đấu tranh phòng, chống tội phạm.

