Thông tin mới nhất vụ con trai có biểu hiện tâm thần cầm gạch đánh mẹ tử vong

Như Báo Sức khỏe và Đời sống đã đưa tin, ngày 13/1, trên địa bàn xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên (TP. Hải Phòng) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khi con trai có biểu hiện tâm thần dùng hung khí sát hại mẹ đẻ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Liên quan đến sự việc trên, Công an TP. Hải Phòng vừa phát đi thông tin ban đầu về vụ án mạng.

Theo đó, vào khoảng 9h40 ngày 13/1, tại nhà trọ ở thôn 7, xã Thủy Triều (huyện Thủy Nguyên), Phan Tấn Thắng (SN 1993, HKTT tại TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) có biểu hiện tâm thần, dùng gạch đánh mẹ đẻ Lê Thị P. (SN 1975; trú tại thôn 7, xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) khiến bà P. tử vong.

Phan Tấn Thắng có biểu hiện tâm thần dùng gạch đánh mẹ đẻ tử vong.

Cụ thể, lúc bà P. đang nấu cơm trong bếp, bất ngờ bị Thắng cầm dao chém vào tay. Bị con trai tấn công, bà P. hoảng sợ bỏ chạy sang nhà hàng xóm cầu cứu. Tuy nhiên, chạy được một đoạn ngắn thì bà P. bị con trai đuổi kịp. Lúc này Thắng cầm dao và nửa viên gạch đánh vào sau gáy khiến bà ngã gục xuống đất. Chưa dừng lại ở đó, Thắng tiếp tục cầm nửa viên gạch hành hung mẹ đến khi tử vong.

Theo lãnh đạo UBND xã Thủy Triều, đối tượng Thắng có biểu hiện trầm cảm, thần kinh, từng nhiều lần được đưa đi điều trị tâm thần. Hiện, Thắng ở cùng bố mẹ tại nhà riêng ở xã Thủy Triều. Thời điểm xảy ra vụ việc, chồng bà P. không có nhà.

Nhận được tin báo, Công an xã Thủy Triều và Công an huyện Thủy Nguyên cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP. Hải Phòng đã có mặt tại hiện trường, bắt giữ nghi phạm Phan Tấn Thắng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

