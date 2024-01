Thôn nữ biến mình thành "nữ hoàng mua sắm", lừa hàng trăm triệu từ các shop quần áo

Thuyên tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Ngày 20/1, Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin, Công an huyện Can Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Thuyên (SN 2001, trú tại thôn Trà Sơn, xã Phú Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, từ đầu năm 2022 đến tháng 8/2023, do muốn nhập nhiều nguồn hàng về để kinh doanh nhưng không đủ tiền, Thuyên đã sử dụng nhiều tài khoản zalo ảo, tài khoản ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên nhiều địa bàn khác nhau.

Thuyên dùng số tài khoản ngân hàng V gửi tiền cho bạn qua app của ngân hàng trên iPhone 12 Pro. Do Thuyên nhập thiếu một số tài khoản của bạn, nên lúc đầu ứng dụng báo giao dịch thành công. Tuy nhiên, do thông tin tài khoản sai nên ngân hàng hoàn lại tiền vào tài khoản của Thuyên.

Thấy vậy, Thuyên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn hỏi mua hàng hóa là quần áo thời trang của các cửa hàng qua mạng xã hội. Sau khi chốt đơn hàng, Thuyên hỏi số tài khoản để chuyển tiền nhưng cố tình sử dụng phương thức chuyển thường qua ứng dụng internet banking, Thuyên nhập đúng tên chủ tài khoản nhưng số tài khoản Thuyên thường nhập thiếu hoặc thừa số, khi đó giao dịch vẫn báo thành công nhưng sau khi ngân hàng kiểm tra tiền sẽ được hoàn về tài khoản của Thuyên do sai thông tin.

Bằng hình thức trên, Thuyên đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên nhiều địa bàn khác nhau.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định, từ đầu năm 2022 đến tháng 8/2023, Thuyên đã thực hiện hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tài sản trên 820 triệu đồng.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]