Thiếu tiền tiêu Tết, thanh niên thuê ô tô tải đi trộm bò

Ngày 27-2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cho biết đã khởi tố bị can Trần Văn Hùng (20 tuổi, ngụ xã An Hiệp) để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Theo cảnh sát, sáng 20-1, ông Phạm Công Thắng (ngụ xã An Cư) trình báo về việc bị mất một con bò cái đang mang thai bảy tháng tuổi đang chăn thả trên núi Bát Nhã, thôn Mỹ Phú 2, xã An Hiệp. Con bò bị mất trị giá khoảng 30 triệu đồng.

Trần Văn Hùng cùng tang vật con bò đã trộm. Ảnh: CA

Nhận tin báo, Công an huyện Tuy An lập ba tổ công tác rà soát, khoanh vùng, truy xét nghi phạm. Cảnh sát cho biết qua khám nghiệm hiện trường xác định nghi phạm dùng xe tải đi trộm bò.

Quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện con bò bị mất đang ở nhà ông Nguyễn Hoài Thuỷ (ngụ xã An Hiệp). Làm việc với công an, ông Thủy khai mua con bò trên của một thanh niên lạ mặt với giá 16,5 triệu đồng.

Qua rà soát, cảnh sát xác định Trần Văn Hùng là nghi phạm nên truy xét, tuy nhiên người này đã rời khỏi địa phương, bỏ trốn vào tỉnh Bình Dương.

Ô tô tải nghi can thuê đi trộm bò. Ảnh: CA

Sau 10 ngày truy lùng, chiều 30-1, tổ công tác Công an huyện Tuy An mật phục đón lõng, bắt giữ Trần Văn Hùng khi nghi phạm quay về tỉnh Phú Yên.

Tại cơ quan điều tra, Trần Văn Hùng khai đã thuê ô tô tải bắt trộm bò của người dân trên núi Bát Nhã, bán lấy tiền trả nợ và tiêu xài trong dịp Tết.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]