Thiếu tiền chơi ma túy, 2 nam thanh niên chặn đường cướp xe của người phụ nữ

Kha tại cơ quan công an.

Ngày 10/3, Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Hoàng Nghĩa và Nguyễn Đình Kha (cùng 24 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 0h10 ngày 8/3, chị P.T.K.H. (35 tuổi, ngụ xã Tân Phú, thị xã Cai Lậy) điều khiển xe máy lưu thông trên tỉnh lộ 874 hướng từ Quốc lộ 1 đi huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

Khi đến cầu Tân Phú thuộc ấp Tân Hòa, xã Tân Phú, thị xã Cai Lậy thì bị 2 nam thanh niên chạy xe máy cùng chiều vượt lên áp sát, buộc chị H. dừng xe. Nam thanh niên ngồi sau dùng dao kề vào cổ chị H. để cướp tài sản.

Hai thanh niên này đã cướp xe máy và 1 ba lô của chị H. bên trong có nhiều giấy tờ tùy thân, hơn 1 triệu đồng tiền mặt và 1 điện thoại di động Iphone 13 Promax. Gây án xong cả 2 tẩu thoát về hướng huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

Nghĩa tại cơ quan công an.

Nhận được tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị xã Cai Lậy nhanh chóng xác định 2 đối tượng trên đã điều khiển xe máy của chị H. đến địa bàn tỉnh Bến Tre để tiêu thụ. Công an thị xã Cai Lậy đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tiền Giang và Công an tỉnh Bến Tre truy bắt 2 đối tượng. Đến khoảng 13h cùng ngày, các lực lượng chức năng đã bắt được cả 2 khi đang trên đường tìm nơi để tiêu thụ tài sản vừa cướp được. Đồng thời, thu giữ được các tài sản đã bị cướp trước đó.

Tại cơ quan công an, bước đầu Nghĩa và Kha khai nhận mục đích đi cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài cá nhân và mua ma túy để sử dụng.

