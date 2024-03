Theo chân bạn sang Myanmar làm việc, cô gái bị lừa bán vào “động” mại dâm

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội hiện đang phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan tìm kiếm, giải cứu chị H., SN 1992, trú tại Hà Nội hiện đang bị giam giữ, ép làm gái bán dâm tại Myanmar.

Theo đơn trình báo của mẹ chị H., trước đó, năm 2020, chị H. được bạn bè rủ sang Myanmar để tìm việc làm. Do đang không có việc nên cô gái này đồng ý đi theo. Tuy nhiên sau đó, gia đình không liên lạc được gì với chị H., nên không ai biết chị này làm công việc gì, ở đâu.

Khoảng giữa năm 2022, chị H. có liên hệ với gia đình qua một tài khoản mạng xã hội Zalo, kể về việc bản thân bị bắt, giam giữ ở Myanmar và bị ép làm gái bán dâm, thường xuyên bị đánh đập, hành hạ nếu không nghe theo lời những kẻ cầm đầu “động” mại dâm.

Thông qua ứng dụng Zalo, cô gái này đã gửi vị trí nơi bị bắt giữ và ép bán dâm là khu vực Pangkham, thị trấn Panghsang, thành phố Đông Shan - Myanmar. Đến tối 21-11-2022, chị H. tiếp tục gọi điện thoại về, thông báo đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ và đang trốn ở một công ty nhưng không biết địa chỉ và tên công ty này.

Nhận được đơn trình báo của gia đình nạn nhân, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với Cục Đối ngoại, Bộ Công an. Từ thông tin Bộ Công an Việt Nam cung cấp, Đại sứ quán của Việt Nam tại Myanmar ngày 13-12-2022 đã gửi Công hàm tới Bộ Ngoại giao Myanmar và các cơ quan chức năng Myanmar nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Đến ngày 24-2-2023, Đại sứ quán nhận được Công hàm của Bộ Ngoại giao Myanmar thông báo, trước mắt việc tìm kiếm không thực hiện được do tình hình an ninh tại thị trấn Panghsang, Đông Shan, Myanmar đang bất ổn.

Bộ Ngoại giao Myanmar cũng đã thông báo với nhà chức trách địa phương phối hợp tìm kiếm. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng vẫn chưa giải cứu được chị H. CATP Hà Nội vẫn đang tiếp tục đề nghị các đơn vị hỗ trợ, nhanh chóng tìm tung tích nạn nhân để đưa chị H. về Việt Nam.

