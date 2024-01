Thanh niên 16 tuổi huy động 29 người vác dao rựa đi trả thù

Ngày 31/12, Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý 30 thiếu niên (từ 16 đến 17 tuổi), mang hung khí nguy hiểm đi giải quyết mâu thuẫn. Nhóm này trú tại thị trấn Phước An, xã Hoà An, xã Ea Kênh (cùng thuộc huyện Krông Pắc), do Hồ Thanh Minh T. (16 tuổi) cầm đầu.

Công an làm việc với nhóm thanh thiếu niên

Trước đó, T. đến xã Ea Phê (huyện Krông Pắc) chơi thì bị nhóm thanh niên lạ mặt chặn đánh. Quá bực tức, T. gọi điện, nhắn tin huy động được 29 người xuống xã Ea Phê tìm nhóm thanh niên kia đánh trả thù.

Đến đêm khuya, nhóm này điều khiển 10 xe máy chạy trên Quốc lộ 26, theo hướng thị trấn Phước An đến xã Ea Phê. Trên đường đi cả nhóm cầm theo nhiều loại hung khí nguy hiểm, liên tục đánh võng, nẹt pô xe, la hét gây hoang mang cho người dân sống hai bên đường.

Ngay khi phát hiện vụ việc, Công an xã Ea Phê và đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Krông Pắc ngăn chặn kịp thời nên không để lại hậu quả.

Công an huyện Krông Pắc đang tạm giữ 10 xe máy, 3 cây dao rựa, 1 cây gậy và tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý 30 đối tượng này về hành vi gây rối trật tự công cộng.

