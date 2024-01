Táo tợn cướp giật dây chuyền của cô dâu tại đám cưới, bị khách vây bắt tại trận

Ngày 12-1, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đang mở rộng điều tra hành vi cướp giật tài sản đối với Đặng Văn Mỹ (31 tuổi, quê Nghệ An, tạm trú TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Đặng Văn Mỹ đã thực hiện hàng loạt vụ cướp giật giây chuyền trên địa bàn TP Thuận An, và bị bắt giữ sau khi giật dây chuyền của cô dâu tại đám cưới.

Đặng Văn Mỹ giật dây chuyền của anh H.

Khoảng 12 giờ trưa 31-12, anh Nguyễn Đình H (30 tuổi, quê Nghệ An) đang đứng trên vỉa hè đường Nguyễn Du, phường Bình Hoà, TP Thuận An thì bị một đối tượng đi xe Exciter áp sát giật sợi dây chuyền vàng trị giá hơn 20 triệu đang đeo trên cổ.

Anh H chạy bộ đuổi theo nhưng đối tượng đã tăng ga tẩu thoát.

Vài phút sau thì tiếp tục giật dây chuyền của cô dâu tại đám cưới.

Khoảng vài phút sau, tại một đám cưới trên đường An Phú 20, phường An Phú, TP Thuận An đối tượng này tiếp tục giật sợi dây chuyền bằng bạc có xâu 16 chiếc nhẫn vàng 24k trên cổ của cô dâu Cao Thị Ngọc H.

Ngay lập tức người dân ở đám cưới truy đuổi khiến đối tượng ngã xe, chạy bộ để tẩu thoát nhưng sau đó đã bị khống chế giao công an.

Khách dự đám cưới vây bắt tên cướp.

Đối tượng bị bắt giữ sau đó.

Ngoài hai vụ việc trên, đối tượng còn gây ra một số vụ cướp giật khác trên địa bàn TP Thuận An.

Được biết, Đặng Văn Mỹ đã có 1 tiền án. Để thực hiện hành vi, đối tượng gắn biển số giả rồi chạy xe tìm kiếm người dân có đeo dây chuyền thì ra tay cướp giật.

Chiếc xe gắn biển số giả, biển thật bỏ trong cốp.

Sợi dây chuyền của cô dâu.

Hiện công an đang mở rộng điều tra đối với đối tượng Đặng Văn Mỹ.

