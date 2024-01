Sử dụng Flycam, huy động hàng trăm người vây bắt kẻ trộm xe máy trốn vào rừng

Ngày 25/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Giang (Quảng Nam) cho biết, vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Huỳnh Thiện An (SN 1990, trú xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) và Bùi Thị Hiền (SN 976, trú xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) về hành vi “Trộm cắp tài sản”, tiến hành tạm giam trong thời hạn 3 tháng; khởi tố bị can đối với Trần Anh Vũ (SN 1986, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Huỳnh Thiện An và Bùi Thị Hiền tại cơ quan Công an.

5 xe máy tang vật trộm cắp và 1 xe máy các đối tượng sử dụng để di chuyển bị thu giữ.

Kết quả điều tra ban đầu thể hiện, chiều 14/1, Công an huyện Đông Giang nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện 2 đối tượng lạ mặt đến địa bàn có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã cử cán bộ trinh sát phối hợp với quần chúng nhân dân tiến hành theo dõi, nắm tình hình.

Đến khoảng 15h cùng ngày, phát hiện 2 đối tượng là Huỳnh Thiện An và Bùi Thị Hiền có hành vi trộm cắp xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius BKS 92T1-025.99 tại thôn CutChrun, xã Mà Cooih, huyện Đông Giang. Sau khi trộm cắp được chiếc xe máy này, An điều khiển xe đi trước, Hiền điều khiển xe mô tô BKS 43C1-586.82 theo sau đi trên đường Hồ Chí Minh hướng huyện Đông Giang đi huyện Nam Giang.

Khi đến vị trí cách địa điểm trộm cắp khoảng 3km, các đối tượng bị Công an huyện Đông Giang yêu cầu dừng xe, kiểm tra thì An bỏ lại xe mô tô BKS 92T1-025.99 trên lề đường rồi bỏ chạy vào rừng, còn Hiền bị lực lượng Công an phối hợp với quần chúng nhân dân vây bắt. Qua đấu tranh, Hiền khai nhận đã cùng An thực hiện việc trộm cắp chiếc xe mô tô BKS 92T1-025.99.

Về đối tượng An sau khi lẩn trốn vào rừng, Công an huyện Đông Giang đã huy động 30 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Công an xã Mà Cooih, hơn 60 người dân tiến hành vây bắt; đồng thời sử dụng thiết bị bay không người lái (Flycam) để hỗ trợ truy tìm tung tích của An.

Từ ngày 14/1 đến 16/1, Công an huyện Đông Giang đã lập các chốt túc trực 24/24h để truy tìm An trong các khu vực rừng đồi hiểm trở trong thời tiết lạnh giá. Đến 16h ngày 16/1, tổ công tác đã phát hiện và bắt được An tại khu vực giáp cầu Sông Bung khi đối tượng có ý định trốn sang địa phận huyện Nam Giang.

Qua đấu tranh, các đối tượng thừa nhận đã thực hiện 3 vụ trộm cắp xe máy khác tại 2 huyện Đông Giang và Nam Giang. Số xe máy trộm cắp được, các đối tượng mang đi bán cho Vũ. Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Giang đã thu hồi được 5 xe máy bị trộm cắp.

Hiện vụ án đang được Công an Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]