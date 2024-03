Sợ Công an nên đưa… ma túy cho bạn giữ hộ

Qua công tác nắm tình hình, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Thanh Khê phát hiện một nhóm thanh niên cư trú trên địa bàn có biểu hiện nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy. Sau một thời gian theo dõi, giám sát, đến trưa ngày 12/3, đơn vị đã phối hợp với Công an phường Thanh Khê Đông tiến hành kiểm tra hành chính nhà ở đối tượng Hồ Hiếu Phong (SN 2002). Tại đây, lực lượng Công an phát hiện Phong và Huỳnh Phú Kiên (SN 2004, cùng trú phường Thanh Khê Đông) đang tàng trữ hàng chục gói ma túy các loại như thuốc lắc, hàng “khay”, ma túy “nước vui”…

Đấu tranh bước đầu, Kiên khai nhận tất cả số ma túy trên là của Kiên mua để bán lại kiếm lời. Nhưng gần đây, do lo sợ bị lực lượng Công an nên Kiên mang đến nhờ Phong cất giữ, khi có người hỏi mua thì Kiên mới đến nhà Phong để lấy ma túy đi giao.

Các đối tượng mua bán ma túy trái phép bị bắt giữ cũng tang vật.

Tại Cơ quan Công an, Hồ Hiếu Phong và Huỳnh Phú Kiên khai nhận trước đó đã cùng với Trần Hoàng Phong (SN 2001, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) tham gia mua bán ma túy. Căn cứ thông tin, tài liệu cũng như lời khai của các đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê tiến hành tạm giữ cả 3 đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trong quá trình thu thập thông tin tài liệu, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Thanh Khê cũng phát hiện, tạm giữ 1 khẩu súng rulo cùng 6 viên đạn được Hồ Hiếu Phong cất dấu tại một gốc cây trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê,

Vụ việc đang được Công an quận Thanh Khê tiếp tục điều tra làm rõ.

