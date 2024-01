Sau khi tông ngã xe, gã đàn ông kéo cô gái vào nghĩa trang hiếp dâm

Ngày 27-1, Công an TP Vinh, Nghệ An cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Đình Đông (37 tuổi, trú xã Thanh Hà, Thanh Chương, Nghệ An) về tội hiếp dâm.

Nghi phạm hiếp dâm Nguyễn Đình Đông tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, khoảng 22 giờ 45 phút ngày 5-1-2024, Nguyễn Đình Đông đi xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Sỹ Sách, xã Hưng Hòa, TP Vinh tông vào xe máy do một người phụ nữ 24 tuổi điều khiển. Khi nạn nhân ngã ra đường, Đông liền khống chế, kéo vào khu nghĩa trang gần đó nhằm thực hiện hành vi đồi bại.

Thời điểm đó, đại úy Nguyễn Sơn Hà (Đội tham mưu, Công an huyện Nam Đàn, Nghệ An) đang chở vợ đi bệnh viện ngang qua. Thấy 2 xe máy đổ bên đường, đại úy Hà dừng xe kiểm tra thì phát hiện Nguyễn Đình Đông đang có hành vi đồi bại với 1 cô gái. Bị phát hiện, Đông bỏ chạy nhưng bị đại úy Hà cùng người đi đường khống chế.

Nhận được tin báo, Công an xã Hưng Hòa đã có mặt, phối hợp bắt giữ nghi phạm hiếp dâm.

Tại cơ quan điều tra, Đông khai nhận đã đấm vào mặt, bóp cổ nạn nhân nhằm thực hiện hành vi đồi bại nhưng bị người đi đường phát hiện nên bỏ chạy.

Nguồn: [Link nguồn]