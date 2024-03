Sau khi sát hại 'vợ hờ' thì nằm ngủ cạnh thi thể nạn nhân

Thông tin từ công an tỉnh Quảng Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Đồng Xuân Điệp về tội giết người.

Đồng Xuân Điệp là kẻ đã sát hại 'vợ hờ' hôm 4-3.

Đồng Xuân Điệp - kẻ sát hại vợ hờ tại cơ quan công an. Ảnh: CAQN

Theo thông tin điều tra từ công an tỉnh Quảng Ninh, trước đó, Đồng Xuân Điệp, 50 tuổi, trú tại tổ 11A, khu 9, phường Bắc Sơn, TP Uông Bí, Quảng Ninh có quan hệ tình cảm, sinh sống với chị B.T.D như vợ chồng tại nhà riêng của Điệp tại phường Bắc Sơn, TP Uông Bí, Quảng Ninh.

Trong quá trình sinh sống cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Đến tối ngày 4-3, khi đang ăn cơm tối B.T.D nói với Điệp muốn với chấm dứt quan hệ tình cảm giữa hai người.

Do vẫn bực tức từ các mâu thuẫn trong sinh hoạt phát sinh trước đó, cùng với việc biết chị D muốn chấm dứt quan hệ tình cảm nên Đồng Xuân Điệp nảy sinh ý định sát hại chị D.

Sau đó Điệp tấn công nạn nhân bằng tuýp sắt, dây giày... Sau đó Điệp sử dụng ma tuý rồi nằm ngủ cạnh thi thể của nạn nhân.

Đến sáng ngày 5-3, khi nghe thấy có người gọi cửa, Điệp đã cầm theo một con dao bầu, điều khiển xe máy bỏ chạy và ngã xe và bị thương.

Điệp sau đó được người dân đưa lên trụ sở Công an phường Bắc Sơn. Tại cơ quan công an, Điệp đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục làm rõ vụ việc theo quy định.

