Sau khi nghỉ việc, quay lại siêu thị bắt tay với nhân viên thu ngân tham ô

Ngày 16-1, Cơ quan CSĐT, Công an quận 10, TP.HCM ra quyết truy nã với Cao Ngọc Trúc Vy (29 tuổi, quê xã Đông Hòa, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang; nơi ở quận 3, TP.HCM) về tội tham ô tài sản.

Theo điều tra ban đầu, cuối tháng 6-2019, trưởng bộ phận dịch vụ chăm sóc khách hàng của một siêu thị trên địa bàn quận 10 kiểm tra khu vực quầy thu ngân. Người này phát hiện Vy (trước đây là nhân viên của siêu thị) đang đẩy xe hàng hóa tính tiền tại quầy có nhân viên thu ngân Huỳnh Kim Trúc (26 tuổi, quê Tiền Giang) phụ trách.

Công an quận 10 hiện đã ra quyết định truy nã với Vy về tội tham ô tài sản. Ảnh: HT

Thấy trong xe hàng của Vy có một số mặt hàng điện gia dụng (Vy trước đây khi còn làm nhân viên của siêu thị này, Vy cũng có nhiều biểu hiện nghi vấn), nên trưởng bộ phận dịch vụ chăm sóc khách hàng đã chú ý quan sát.

Sau đó, trưởng bộ phận dịch vụ chăm sóc khách hàng kiểm tra quầy thu ngân do Trúc phụ trách thì phát hiện, không có hóa đơn nào thể hiện tính tiền đồ điện gia dụng. Hóa đơn thanh toán cũng có giá trị thấp hơn nhiều so với hàng hóa mua.

Nghi ngờ Trúc thông đồng với Vy để chiếm đoạt hàng hóa của siêu thị, người này đã làm việc với Trúc. Cô gái này thừa nhận chỉ tính tiền một hũ sữa chua, một chai tương cà. Tổng giá trị là hơn 36.000 đồng, các mặt hàng khác không được ghi vào hóa đơn.

Trúc được yêu cầu liên hệ và Vy đã trả lại các mặt hàng đã chiếm đoạt với trị giá hơn 3 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, Công an quận 10 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Trúc và Vy về tội tham ô tài sản. Tuy nhiên, Vy rời địa phương nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã. Cơ quan CSĐT, Công an quận 10 yêu cầu Vy ra trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Theo Công an quận 10, bất kỳ người nào khi phát hiện đối tượng truy nã cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan Công an Viện kiểm sát hoặc UBND gần nhất hoặc cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho Cơ quan CSĐT, Công an Quận 10. Địa chỉ: số 47 Thành Thái, phường 14, quận 10, TP.HCM. Điện thoại: 0917389393 (Điều tra viên Nguyễn Văn Phương).

