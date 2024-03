Quá giang trên xe khách cùng gần 12.000 viên ma túy và "cõng" gần 1,2 tạ pháo trên ôtô con

Lúc 16h36 ngày 9/3, tại quốc lộ 9 qua thị trấn Krông Klang, Công an huyện Đakrông tiến hành kiểm tra, bắt giữ 2 đối tượng là Lê Quang H (SN 2007, trú khu phố Vĩnh Đông, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) và Nguyễn Công Q (SN 2008, trú thôn Bích La Trung, xã Tân Thành, Hướng Hóa) đang đi trên một chiếc xe khách, hướng từ Lao Bảo về TP Đông Hà (Quảng Trị), trên người cất giấu, vận chuyển gần 12.000 viên MTTH dạng hồng phiến.

Các đối tượng và tang vật vụ việc.

Tại cơ quan Công an, hai đối tượng khai nhận vận chuyển số ma túy trên từ Lao Bảo về TP Đông Hà để tiêu thụ. Khoảng 20 phút sau đó, Công an huyện Đakrông tiến hành kiểm tra xe ôtô BKS 74A-071.86 do Lê Thị Hồng T (SN 1979, trú thôn Bích La Trung, xã Tân Thành, Hướng Hóa) điều khiển theo hướng Lao Bảo - Đông Hà, phát hiện trên xe gần 120kg pháo nổ các loại, trong đó có 80 hộp pháo hoa nổ loại 36 và 20 túi đựng pháo bi.

Đối tượng Lê Thị Hồng T "cõng" gần 1,2 tạ pháo trên xe ôtô con.

Đối tượng Lê Thị Hồng T khai nhận vận chuyển số pháo này về Đông Hà để bán lại kiếm lời. Hiện, các vụ việc đang được Công an huyện Đakrông tiếp tục điều tra, xử lý.

