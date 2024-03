Phát hiện nhiều vật thể lạ nghi vấn ma túy trôi dạt ven biển Phú Yên

Gần đây nhất vào lúc 4h30’ sáng 19/3, ông Lê Văn Q (SN 1969, trú ở khu phố 3, phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa) phát hiện 1 vật thể hình khối chữ nhật, bên ngoài bao bọc băng keo màu trắng, trôi dạt vào bãi biển khu phố Uất Lâm, phường Hòa Hiệp Bắc, thị xã Đông Hòa. Nghi ngờ là ma túy nên sau khi mang về địa phương, ông Q đã giao nộp cho Công an phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa.

Một số vật thể hình khối chữ nhật nghi vấn ma túy đã được thu giữ.

Trước đó vào chiều 17/3, trong lúc đang tắm biển khu vực Ninh Tịnh 2, phường 9, TP Tuy Hòa, ông Mai Văn N (trú ở xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) phát hiện 1 khối vật thể hình chữ nhật có trọng lượng khoảng 1kg trôi dạt ven biển. Sau khi vớt lên, ông N đã báo cáo Công an TP Tuy Hòa tiếp nhận, test nhanh chất bột màu trắng bên trong cho kết quả là ma túy dạng cocain.

Tiếp đó vào chiều 18/3, ông Trần Ngọc Tr (trú ở khu phố Phước Lâm, phường Hòa Hiệp Bắc, thị xã Đông Hòa) vớt được 6 vật thể hình khối chữ nhật quấn băng keo các màu nâu, đen, trắng trôi dạt trên biển. Sau khi đưa về nhà, ông Tr cùng con trai dùng kéo chọc thủng 1 vật thể thì phát hiên chất bột màu trắng bên trong, nghi ngờ là ma túy nên ông Tr đã trình báo, giao nộp cho Công an phường Hòa Hiệp Bắc.

Trong chiều cùng ngày, ông Đặng Văn A (trú ở khu phố Phước Lâm, phường Hòa Hiệp Bắc, thị xã Đông Hòa) vớt được được 1 vật thể hình khối chữ nhật bên trong có chất rắn màu vàng nâu, nên mang đến trình báo Công an phường Hòa Hiệp Bắc. Đến tối hôm đó, trong lúc tuần tra ven biển khu phố Phước Lâm, phường Hòa Hiệp Bắc, tổ công tác phối hợp giữa Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên và Công an phường Hòa Hiệp Bắc vớt được 5 vật thể hình khối chữ nhật quấn băng keo màu xám bạc, nên tiến hành lập biên bản niêm phong.

Toàn bộ số vật thể nghi vấn ma túy nêu trên đã được Công an TP Tuy Hòa, Công an thị xã Đông Hòa phối hợp Đồn Biên phòng Tuy Hòa, Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam lập thủ tục chuyển giao cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Phú Yên tiến hành trưng cầu giám định để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an và Bộ Chỉ huy Bộ đội biện phòng tỉnh Phú Yên khuyến cáo người dân khi phát hiện những vật thể lạ trôi dạt ven biển cần khẩn báo, giao nộp cho cơ quan chức năng hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất.

