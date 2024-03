Phát hiện người đàn ông chết trong tư thế treo cổ ở Long An

Thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ ngày 4-3, trong lúc dọn hàng ra bán, người dân trong hẻm 9 nối từ đường Nguyễn Thông vào chợ phường 3, TP Tân An (Long An) tá hỏa phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ tại bãi đất trống.

Khu vực này thường ngày vẫn được tiểu thương buôn bán.

Người dân đã trình báo vụ việc tới cơ quan công an. Tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an phường 3, Công an TP Tân An có mặt bảo vệ hiện trường xác minh thông tin ban đầu.

Lực lượng chức năng phong tỏa con hẻm, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: CTV

Tại hiện trường, nạn nhân được xác định trên 60 tuổi, không có giấy tờ tùy thân. Bên cạnh thi thể nạn nhân còn một chiếc xe đạp.

Lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm và tiếp tục điều tra xác minh, làm rõ.

