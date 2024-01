Phá ổ nhóm lập trang web cho vay lãi nặng, ném trứng thối vào nhà con nợ

Ngày 15/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình (TPHCM) đã khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Hưởng (31 tuổi), Đoàn Văn Bắc (28 tuổi) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Cưỡng đoạt tài sản”.

Từ trái qua, đối tượng Hưởng, Bắc và Nam tại cơ quan công an. Ảnh: Đ.N.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Văn Nam (27 tuổi, em rể của Bắc, cùng quê TP Hải Phòng) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Theo điều tra ban đầu, tối 28/12/2023, Công an phường 13 (quận Tân Bình) tiếp nhận tin báo của bà Đ.A.Q.H (46 tuổi) về việc bị người lạ liên tục tạt chất bẩn vào căn nhà nằm trong hẻm trên đường Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận Tân Bình.

Nhận định sự việc có tính chất nghiêm trọng, tiềm ẩn hệ lụy xấu, ngay trong đêm, Ban chỉ huy Công an quận Tân Bình chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự có mặt khám nghiệm hiện trường, khẩn trương truy bắt các đối tượng có liên quan.

Qua làm việc, bà H cho biết có vay tiền nóng từ một số đối tượng lạ mặt thông qua trang web “vaygopnhanhsg.com” với số tiền 600 triệu đồng. Ngày 24/12/2023, bà H mất khả năng chi trả và bị người lạ gọi điện chửi bới, tạt chất bẩn vào nhà…

Tang vật vụ án. Ảnh: Đ.N.

Từ các dữ liệu thu thập được, công an xác định trang web trên do nhóm của Hưởng điều hành và cả nhóm đang sống tại phòng trọ trên đường số 6 (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) nên tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, nhóm của Hưởng nhiều lần khai báo quanh co nhằm chối tội nhưng với các chứng cứ mà cơ quan điều tra đã thu thập được, các đối tượng phải thừa nhận hành vi phạm tội.

Đối tượng Hưởng khai cho bà H vay tiền ba lần với số tiền 600 triệu đồng. Lần 1, Hưởng cho bà H vay 100 triệu đồng, trả góp trong 18 ngày, mỗi ngày góp 7 triệu đồng. Tiền phí hồ sơ 10% tương ứng 10 triệu đồng và thu trước 2 ngày góp, tương ứng là 14 triệu đồng. Như vậy, bà H thực lãnh 74 triệu đồng và chịu lãi suất vay lên tới 527%/năm.

Lần 2 và lần 3, nhóm của Hưởng cho bà H vay tổng số tiền 500 triệu đồng, buộc con nợ trả góp trong vòng 21 ngày, tương đương với lãi suất là 452%/năm và đã thu lợi bất chính hơn 141 triệu đồng.

Ngày 24/12/2023, bà H không còn tiền trả nên Hưởng đã chuyển hình thức thanh toán thành tiền "đứng", buộc nạn nhân đóng 1 triệu/ngày, không trừ vào tiền gốc. Tuy nhiên, bà H cũng không trả được nên Hưởng và đồng bọn ném trứng thối, rải tờ rơi bêu xấu vào các ngày 27 và 28/12/2023.

Trang web mà băng nhóm của Hưởng lập ra để cho vay nặng lãi. Ảnh chụp màn hình.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Bắc, Hưởng có một thời gian dài thu lợi bất chính bằng hoạt động cho vay lãi nặng tại TPHCM. Các đối tượng không sử dụng cách quảng bá truyền thống như treo quảng cáo trên tường rào, trụ điện hay phát card visit mà lập trang web điện tử, chạy quảng cáo để trang web cho vay tiền này nằm trong top tìm kiếm, dẫn dụ các nạn nhân tìm đến vay tiền.

Quá trình hành nghề cho vay, nhóm của Bắc và Hưởng có xu hướng đòi nợ theo kiểu côn đồ, không từ mọi thủ đoạn nhằm cưỡng đoạt tiền, tài sản của các nạn nhân.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.

