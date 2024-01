Phá đường dây tội phạm ma tuý xuyên quốc gia, thu giữ gần 3 tạ ma tuý

Công an thành phố đã chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an và Công an các địa phương có liên quan khẩn trương xác minh, làm rõ; triển khai kế hoạch đấu tranh triệt phá đường dây tội phạm nêu trên.

Kết quả đấu tranh chuyên án đến nay, Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt giữ 26 đối tượng, thu giữ hơn 290kg ma túy các loại, 1 khẩu súng cùng nhiều tài liệu, vật chứng khác của vụ án.

Hiện, Công an thành phố tiếp tục truy xét mở rộng, bắt giữ các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tang vật ma túy trong vụ án.

Với thành tích đặc biệt xuất sắc trên, ngày 3/1, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Công an TP Hồ Chí Minh trong triển khai các chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an về phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn về ma túy, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Nhiều loại ma túy, tang vật trong vụ án.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đánh giá kết quả điều tra, khám phá chuyên án là điển hình trong công tác đấu tranh triệt phá tội phạm xuyên quốc gia, liên tỉnh, làm rõ phương thức, thủ đoạn hình thành và hoạt động của đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; phản ánh công tác hiệp đồng chiến đấu tích cực, hiệu quả giữa Công an TP Hồ Chí Minh với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các địa phương; góp phần ngăn chặn nguồn cung ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam, răn đe, phòng ngừa tội phạm, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng CAND.

Theo Phòng Tham mưu, chỉ qua hơn 15 ngày triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an thành phố đã 2 lần được Lãnh đạo Bộ Công an tặng Thư khen (ngoài vụ ma túy kể trên thì ngày 16/12/2023, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cũng đã có Thư khen gửi Công an TP Hồ Chí Minh về thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án vận chuyển, mua bán trái phép pháo nổ liên tỉnh, thu giữ hơn 8,4 tấn pháo nổ) về những chiến công đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá các đường dây, tổ chức tội phạm có yếu tố nước ngoài, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia; góp phần đảm bảo cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho Nhân dân.

