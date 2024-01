"Ôm" 499 viên thuốc lắc và 2 bịch ma túy từ TP Hồ Chí Minh về Kiên Giang

Vào khoảng 20h, ngày 6/1, Đội CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Rạch Giá phối hợp Công an phường An Hoà và Công an phường Vĩnh Lạc tiến hành bắt quả tang Nam có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý. Kiểm tra xe ô tô BKS 71A-084.30 do Nam điều khiển, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, thu giữ 2 bịch nilon trong suốt, bên trong chứa các hạt tinh thể màu trắng dạng rắn không đồng nhất và 499 viên nén màu xám (nghi là ma túy).

Đối tượng Nam cùng tang vật.

Bước đầu, Nam khai nhận đó là ma tuý dạng thuốc lắc và ma tuý dạng khay được mua của một người đàn ông (không rõ nhân thân, lai lịch) ở huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) với số tiền gần 50 triệu đồng về để sử dụng. Khi Nam đem số ma túy trên về đến khu vực TP Rạch Giá thì bị phát hiện, bắt giữ cùng tang vật.

