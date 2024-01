Ổ nhóm gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tiền công đức tại các đền, chùa sa lưới

Ngày 8-1-2024, Công an xã Minh Quang, huyện Ba Vì, Hà Nội nhận đơn trình báo của chị T., nhân viên làm việc tại một di tích đền chùa trên địa bàn xã Minh Quang về việc có kẻ gian cạy phá 9 hòm công đức lấy tiền. Tổng số tiền bị mất khoảng 8.000.000 đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Ba Vì đã giao Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Minh Quang nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy xét. Từ những dấu vết hiện trường, các thông tin thu thập được và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Ba Vì xác định ổ nhóm đối tượng nghi vấn gây ra các vụ cậy phá hòm công đức, trộm cắp tiền gồm Nguyễn Mạnh Quỳnh, SN 2008, trú tại thôn Đầm Sản, xã Minh Quang, huyện Ba Vì; Hà Kim Tuyến SN 2007 và Nguyễn Duy Quân, SN 2009, cùng trú tại xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

Các đối tượng đều nghiện game Internet và bi-a nên rủ nhau đi trộm cắp tiền công đức

Các đối tượng trên đều đã bỏ học, không có mặt tại địa phương, nghiện game Internet, bi-a, gia đình và chính quyền địa phương không nắm được nơi ở của các đối tượng. Hàng ngày, nhóm này sống lang thang và di chuyển nhiều địa bàn ở nội thành Hà Nội, hoặc đi các tỉnh ngoài như Yên Bái, Hà Giang...

Ngày 13-1-2024, xác định các đối tượng có mặt tại khu vực phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, lực lượng công an đã tổ chức bắt giữ, đưa về trụ sở để điều tra làm rõ. Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, do không có việc làm ổn định và hết tiền tiêu xài, nghiện bi - a, Nguyễn Mạnh Quỳnh đã rủ Hà Kim Tuyến và Nguyễn Duy Quân đi từ khu vực phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm đến các đền, chùa thuộc địa phận xã Minh Quang, huyện Ba Vì để cậy hòm công đức, trộm cắp tiền.

Khi đi, Quỳnh mang theo 1 chiếc kìm đa năng có mũi cưa, khoan, dao mua của một người bán hàng rong trên đường và một balo màu đen. Khoảng 23h30 ngày 7-1-2024, Quỳnh điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Wave, màu đen, không gắn BKS chở phía sau là Tuyền và Quân đi theo đường QL32 qua thị xã Sơn Tây - Đá Chông rồi lên ngôi chùa ở xã Minh Quang - Ba Vì, để xe máy ở bãi để xe của chùa.

Sau đó, cả 3 đối tượng cùng đi bộ lên chùa để cậy, phá hòm công đức trộm cắp tiền. Thời điểm này khoảng 1h30 rạng sáng 8-1-2024, Quỳnh cùng Tuyến và Quân dùng đèn điện thoại soi bên trong các hòm công đức đặt bên ngoài nhưng không thấy có tiền, nên đã rủ nhau đi bộ sang đền bên cạnh để trộm cắp tài sản.

Bỏ học, sống lang thang, các đối tượng rủ nhau trộm cắp tiền công đức để lấy tiền tiêu xài và chơi game Internet, bi-a

Trước khi sang đền này, Quỳnh lấy một con dao (loại dao gọt hoa quả) dài khoảng hơn 20cm, có chuôi bằng nhựa màu đen, đầu vát nhọn để ở bàn ăn cơm trong bếp nhà chùa, với mục đích mang đi cậy hòm công đức ở đền.

Tại đây, cả 3 đi theo đường bậc thang, chính diện với hậu cung. Sau đó, Quân đi ra phía ngoài cảnh giới còn Quỳnh và Tuyến vào bên trong đền dùng dao và kìm cậy phá 9 hòm công đức để lấy tiền cho vào ba lô.

Sau khi trộm cắp xong, các đối tượng lên xe bỏ đi. Trên đường, nhóm của Quỳnh, Quân và Tuyến dừng lại mở balo đếm tiền, trong đó có 7.000.000 đồng chẵn. Với số tiền này, cả 3 đã chia nhau tiêu xài, sử dụng cá nhân hết. Còn lại 1.150.000 đồng tiền lẻ gồm các mệnh giá nhỏ, các đối tượng cất giữ, chưa sử dụng.

Điều tra mở rộng, Đội Cảnh sát hình sự - Công an huyện Ba Vì xác định từ cuối tháng 10-2023 đến ngày 8-1-2024, các đối tượng đã thực hiện 4 vụ cậy phá hòm công đức tại một số đền chùa, lấy trộm tổng số tiền khoảng 15.200.000 đồng. Ngoài ra, các đối tượng còn thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản xe máy trên địa bàn xã Minh Quang và tại huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, lấy trộm tổng cộng 5 chiếc xe máy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Ba Vì khuyến cáo, để phòng ngừa tình trạng trộm cắp dịp cận Tết, người dân khi đi lễ tại các đền, chùa, miếu, phủ, không nên mang theo nhiều tiền, tài sản, đồ trang sức; Không để tài sản cá nhân ở những nơi dễ bị trộm cắp như trên bàn thờ, xe máy….

Đối với các cơ sở thờ tự, cần tăng cường công tác bảo vệ, lắp đặt hệ thống camera an ninh; Bố trí người trông coi, bảo vệ tại các khu vực trọng yếu; Thường xuyên kiểm tra, bảo trì hệ thống an ninh, phòng cháy, chữa cháy; Phối hợp với lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực thờ tự…

