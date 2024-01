"Nữ thư ký" ghi lô đề qua Telegram, Zalo để lấy hoa hồng

Hai đối tượng Nguyệt và Nga tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh)

Ngày 19/1, Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin, Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an thị xã Hồng Lĩnh đã quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Bích Nguyệt (49 tuổi, trú tại phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh) và Nguyễn Thị Nga (42 tuổi, trú tại phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh) về tội “Đánh bạc” theo khoản 1, Điều 321, Bộ luật hình sự.

Công an thị xã Hồng Lĩnh xác định Nga và Nguyệt là 2 đối tượng cầm đầu trong đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề, ngày 11/01/2024, Công an thị xã Hồng Lĩnh đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nga, triệu tập 3 đối tượng liên quan, đồng thời vận động Nguyệt ra đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Nga khai nhận đã liên hệ Nguyệt để làm thư ký ghi lô, đề cho các con bạc trong và ngoài địa bàn thị xã Hồng Lĩnh để hưởng hoa hồng.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Nga sử dụng mạng xã hội Telegram, Zalo, Messenger để nhận nhắn tin đánh số lô, số đề của người khác, sau đó chuyển danh sách (bảng ghi) cho Nguyệt.

Cơ quan điều tra xác định, chỉ trong ngày 11/01/2024, Nguyệt đã nhiều lần nhận bảng ghi số lô, số đề từ Nga với số tiền gần 6 triệu đồng, tang vật thu giữ gồm 7 chiếc điện thoại.

Vụ án đang được Công an thị xã Hồng Lĩnh tiếp tục điều tra, làm rõ.

