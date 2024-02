Nữ sinh lớp 8 mất tích khi đi học thêm ở Củ Chi

Ngày 1-2, Công an huyện Củ Chi, TP.HCM phát thông báo tìm người mất tích là một nữ sinh lớp 8, Trường THCS An Nhơn Tây, xã An Nhơn Tây.

Hôm 26-1, Đội CSHS, Công an huyện Củ Chi nhận được thông báo của bà NAL (40 tuổi, ngụ xã An Nhơn Tây) về việc mất liên lạc với con gái là em Trần Kim Ngọc (16 tuổi, ngụ xã An Nhơn Tây) là nữ sinh lớp 8, trường THCS An Nhơn Tây.

Công an huyện Củ Chi hiện đã phát thông báo tìm em Ngọc. Ảnh: CA

Theo gia đình, hôm 24-1, người nhà chở em Ngọc đi học thêm, đến khoảng 17 giờ 30 tới rước thì không thấy em. Từ đó đến nay, Ngọc không về nhà, gia đình và nhà trường cũng không có một thông tin gì về em nên rất bất an.

Theo Công an huyện Củ Chi, em Ngọc cao 1m45, nặng 42kg, dáng người gầy, tóc đen hai mái, nói giọng miền Nam. Trước khi đi, em Ngọc mặc quần Jean dài màu đen, áo thun tay ngắn màu xanh sọc trắng.

Công an huyện Củ Chi phát thông báo truy tìm đến các cơ quan, đơn vị địa phương và quần chúng nhân dân biết để phối hợp tìm em Ngọc.

Nếu ai phát hiện hoặc có thông tin về em Ngọc hãy báo ngay cho Đội CSHS, Công an huyện Củ Chi, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi 0283.8920.273 hoặc số điện thoại: 032.6789.401 gặp cán bộ Hồ Văn Cảnh để phối hợp giải quyết.

