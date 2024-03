Nữ quái liên tục sinh con để hoãn thi hành án bị bắt khi trộm cắp

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 15/3, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huyền về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Vụ án bắt nguồn từ đơn trình báo của chị Hồ Thị Nguyệt (trú tại ngõ 50, phố Tân Mai, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai) gửi đến Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai. Tại cơ quan Công an, chị Nguyệt cho biết, trước đó do có nhu cầu tuyển nhân viên gội đầu, chị đã đăng tải thông tin tìm người… Sau đó, có một người phụ nữ chủ động liên lạc với chị xin thử việc, chị đồng ý. Khoảng 14h50 ngày 28/2, một người phụ nữ đi bộ đến cửa hàng gội đầu dưỡng sinh của chị Nguyệt ở tại ngõ 50 phố Tân Mai, tự giới thiệu xin thử việc…

Đối tượng Vũ Thu Huyền.

Vào thời điểm này, trong cửa hàng có chị Nguyệt và hai nhân viên nữ trong đó có một người tên Ngô Thảo Sương. Sau khi trao đổi, chị Nguyệt yêu cầu người phụ nữ làm thử vai gáy cho mình. Sau đó, chị đã cởi sợi dây chuyền đưa cho nhân viên nữ cất tại ngăn kéo xe đẩy gần vị trí đối tượng này ngồi. Sau khi làm cổ vai gáy xong, chị Nguyệt tháo nhẫn và vòng tay đưa cho nhân viên cất vào ngăn kéo xe đẩy khác để xoa bóp tay.

Tang vật vụ án.

Khi đối tượng này làm xong cho chị Nguyệt thì có hai khách nữ, trong đó có chị Phạm Hồng Ngọc (trú tại Hà Nội) đến để gội đầu dưỡng sinh. Lúc này, Sương làm gội đầu dưỡng sinh cho chị Ngọc còn nhân viên nữ còn lại làm ngâm chân cho bạn chị Ngọc. Trong lúc làm gội đầu dưỡng sinh cho chị Ngọc, Sương đã tháo sợi dây chuyền trên cổ chị Ngọc cất vào ngăn kéo xe đẩy nơi cất dây chuyền của chị Nguyệt. Sau khi hoàn tất các liệu trình chăm sóc khách hàng, họ phát hiện đồ trang sức đã “không cánh mà bay”. Nghi ngờ rằng nhân viên thử việc lấy số tài sản trên, chị Nguyệt liên hệ với số điện thoại đối tượng gọi trước đó nhưng không được…

Sau khi tiếp nhận tin báo của chủ cơ sở, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai đã vào cuộc điều tra. Lúc này, cán bộ Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai đã tiến hành rà soát theo tang vật của vụ án. Quá trình rà soát, các trinh sát phát hiện tang vật của vụ án được bán tại một cửa hàng vàng bạc ở quận Hà Đông, Hà Nội. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 7/3, cán bộ Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai đã xác định đối tượng gây án và Huyền và triệu tập về trụ sở làm rõ.

Từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản; năm 2007, đối tượng bị TAND quận Hoàn Kiếm xử 42 tháng tù giam; năm 2023, cũng với thủ đoạn tương tự như trên, đối tượng đã bị Công an quận Long Biên bắt giữ về hành vi “Trộm cắp tài sản” rồi bị TAND quận Long Biên xử 22 tháng tù giam đang được tại ngoại nên Huyền cực kỳ tinh quái trong việc khai báo. Song trước những chứng cứ xác thực mà Công an quận Hoàng Mai thu thập được, đối tượng buộc phải khai nhận hành vi phạm tội.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai do phải nuôi hai con nhỏ, trong khi người chồng thứ hai là một kẻ nghiện, đang vướng vòng lao lý nên Huyền tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Kịch bản của các vụ trộm cắp được đối tượng dàn dựng một cách tinh vi để tránh sự phát hiện. Cụ thể, ban đầu, đối tượng lên mạng xã hội, vào các trang tuyển dụng nhân viên gội đầu để tìm hiểu thông tin. Sau đó, Huyền sử dụng sim rác để liên lạc với nạn nhân hẹn đến thử việc. Để tránh bị phát hiện, trong toàn bộ quá trình thử việc, với lý do vừa làm mặt, đối tượng thường xuyên đeo khẩu trang…, vì thế nhiều chủ cơ sở không nhận diện được đối tượng sau khi sự việc xảy ra.

Trở lại vụ trộm cắp tại cơ sở của chị Nguyệt, lợi dụng lúc mọi người không chú ý, Huyền đã lấy 2 sợi dây chuyền của chị Nguyệt, chị Ngọc… Sau đó, Huyền giả vờ ra ngoài nghe điện thoại rồi đi đến chỗ gửi xe máy tẩu thoát. Sợi dây chuyền trộm cắp được, đối tượng mang đến cửa hàng vàng bán được với giá 15 triệu đồng.

Điều tra mở rộng vụ án, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai còn làm rõ, cũng với thủ đoạn tương tự, vào ngày 25/2, đối tượng đã gây ra vụ trộm cắp tài sản tại quán gội đầu dưỡng sinh tại ngõ 25 phố Bùi Huy Bích, Hoàng Liệt, Hoàng Mai. Huyền lợi dụng việc làm gội đầu dưỡng sinh miễn phí trong lúc thử việc cho chị Nguyễn Thị Kim Oanh (ở tại số 19, ngõ 25 phố Bùi Huy Bích, phường Hoàng Liệt) lấy đi của nạn nhân 1 sợi dây chuyền, 1 vòng tay và 2 chiếc nhẫn. Số tang vật trên, Huyền tiếp tục mang đến cửa hàng vàng để bán. Trong quá trình này, Huyền phát hiện bị rơi mất hai chiếc nhẫn vừa trộm cắp được của chị Oanh. Vì thế, Huyền bán sợi dây chuyền và chiếc vòng tay của chi Oanh được 10,7 triệu đồng…

Ngoài vụ án trên, đối tượng còn khai nhận gây ra vụ trộm cắp tài sản tại một spa, tại quận Hà Đông, Hà Nội. Hiện vụ án đang được Công an quận Hoàng Mai điều tra, mở rộng.

