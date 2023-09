Nữ hành khách tiện tay “cầm nhầm” ví của người khác từ Nội Bài vào Tân Sơn Nhất vẫn bị “tóm”

Tuy nhiên, một nữ hành khách đi qua điểm soi chiếu đã tiện tay cầm nhầm chiếc ví, làm thủ tục lên chuyến bay từ Nội Bài vào Tân Sơn Nhất.

Theo đó, vào sáng sớm ngày 14/9, lực lượng an ninh soi chiếu quốc nội tại Nhà ga hành khách T1, sân bay quốc tế Nội Bài nhận được đơn trình báo của một nam hành khách tên là Nguyễn Vũ P. đi chuyến bay QH201 HAN-SGN về việc để quên 1 chiếc ví màu đen trong khay tại khu vực máy soi chiếu số 15 trong đó có tiền mặt và các giấy tờ cá nhân.

Ngay sau đó, lực lượng An ninh soi chiếu đã báo cho bộ phận trực giám sát Camera - Đội An ninh cơ động - Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài để kiểm tra rà soát toàn bộ hệ thống camera tại thời điểm diễn ra vụ việc.

Lực lượng an ninh sân bay Nội Bài truy vết camera để tìm chiếc ví của nam hành khách bỏ quên

Tại Trung tâm Điều phối khai thác (AOCC) Nhà ga hành khách T2, anh Lê Hoàng Minh và Vũ Đức Nghĩa - nhân viên Đội An ninh cơ động, bằng các biện pháp nghiệp vụ đã vào cuộc, nhận dạng hành khách tại khu vực máy soi số 15, truy vết kỹ lưỡng, khoanh vùng và phát hiện 1 khách nữ đã “cầm nhầm” chiếc ví trên qua hệ thống camera giám sát.

Vị khách nữ này đã cầm chiếc ví và di chuyển ra tàu bay lên chuyến bay số hiệu VJ199 cất cánh đi TP.HCM cùng ngày.

Lực lượng An ninh Cảng HKQT Nội Bài đã nhanh chóng thông báo, kết nối với lực lượng An ninh hàng không Tân Sơn Nhất. Kết quả, vị khách bị tình nghi được giữ lại khi tàu bay vừa hạ cánh tại Tân Sơn Nhất, chiếc ví sau đó được may mắn trao trả lại cho chủ tài sản, vụ việc được bàn giao cho Cảng vụ Hàng không miền Nam xử lý theo quy định.

Hệ thống camera tại Cảng HKQT Nội Bài được trang bị đầy đủ tại các vị trí của nhà ga, lực lượng giám sát 24/7 và bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, bằng sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều cơ quan, đơn vị, gần như mọi hành vi “cầm nhầm”, “thất lạc”…. tài sản của hành khách đều được tiếp nhận, phát hiện, truy vết và bàn giao xử lý theo quy định.

Các vụ việc không chỉ được xử lý tại sân bay Nội Bài mà ngay cả trong những trường hợp tài sản bị “cầm nhầm” di chuyển đến các sân bay khác cũng được các lực lượng An ninh hàng không truy vết và trao trả lại đầy đủ tài sản cho hành khách.

