Nữ giáo viên mầm non tham gia vụ 'chạy án' hơn 1 tỷ đồng

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng: Mùa Thị Căng; và vợ chồng Bùi Thị Thu Hường (SN 1983), Trần Quang Hà (SN 1979), cùng trú tại tiểu khu 10, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, ngày 5/1/2024, tổ công tác của Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Điện Biên bắt quả tang đối tượng Mùa Thị Căng đang có hành vi nhận 200 triệu đồng của Sình A Páo (SN 1988, trú tại huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên), với "hợp đồng chạy án" cho Và A Thái (SN 1992, trú tại xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), đối tượng bị Công an tỉnh Điện Biên khởi tố và bắt tạm giam về hành vi vận chuyển trái phép 66.000 nghìn viên hồng phiến vào ngày 10/10/2023.

Các đối tượng Bùi Thị Thu Hường, Mùa Thị Căng và Trần Quang Hà.

Khai thác "nóng", cơ quan Công an đã làm rõ và khám xét khẩn cấp nơi ở đối với vợ chồng Bùi Thị Thu Hường, Trần Quang Hà.

Kết quả điều tra ban đầu, xác định: Do có quen biết với Bùi Thị Thu Hường từ trước nên khi biết đối tượng Và A Thái bị bắt, Căng đã giới thiệu cho người nhà của Thái gặp Hường để thỏa thuận việc "chạy án" cho Thái. Hường giới thiệu chồng đang công tác tại Bộ Công an nên sẽ "chạy án" cho Thái được thả về nhà với giá 1,1 tỷ đồng.

Trong khoảng thời gian từ ngày 13/10 đến 21/10/2023, Hường và Hà đã 3 lần nhận tổng cộng số tiền hơn 1 tỷ đồng của người nhà bị can Thái. Sau khi nhận được số tiền trên, các đối tượng tiếp tục yêu cầu gia đình bị can Thái đưa thêm 600 triệu đồng. Trong đó, 500 triệu là để bị can Thái được hưởng án treo, 100 triệu là để bị can Thái được tại ngoại.

Gia đình bị can Thái tiếp tục đi vay mượn tiền của nhiều người để chuyển cho các đối tượng. Khép "màn kịch" là lúc Mùa Thị Căng đang nhận 200 triệu đồng từ Sình A Páo để sẽ chuyển tiền cho Bùi Thị Thu Hường thì bị phát hiện, bắt quả tang.

