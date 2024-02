Nữ chủ quán bị cướp đâm 20 nhát đang dần phục hồi

Ngày 1 /2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Minh Trí (SN 1993, ngụ thị xã Kiến Tường, Long An) về tội “Giết người” và “cướp tài sản”.

Đối tượng Trí.

Trí là đối tượng vào quán ăn Lưu Luyến 2 (thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An) uống nước và xin tiền bà N.T.P. (SN 1977, chủ quán) nhưng không được. Trí dùng dao bấm đâm bà P. hơn 20 nhát sau đó cướp xe máy (bên trong cốp có vàng, tiền mặt) rồi bỏ chạy hôm 25/1.

Công an huyện Tân Thạnh cùng với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Long An phối hợp với Công an tỉnh Đồng Tháp truy xét và bắt được Trí khi đang di chuyển trên địa bàn TP Long Xuyên, tỉnh An Giang chỉ sau vài giờ gây án.

Hiện trường vụ giết người, cướp tài sản.

Trước thành tích xuất sắc của các đơn vị nghiệp vụ phối hợp khám phá nhanh vụ án, Chủ tịch UBND huyện Tân Thạnh, ông Lê Thanh Đông đã quyết định tặng giấy khen và thưởng 30 triệu đồng cho 3 tập thể: Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Long An; Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Tháp và Công an huyện Tân Thạnh. Ngoài ra, UBND huyện Tân Thạnh còn tặng giấy khen cho 3 cá nhân đang công tác tại Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Tháp.

Bà P. thời điểm bị Trí đâm 20 nhát cướp tài sản.

Theo kết quả điều tra, sáng 25/1, Trí đi nhờ xe đầu kéo từ Thị xã Kiến Tường lên thị trấn Tân Thạnh (huyện Tân Thạnh) rồi vào quán Lưu Luyến 2 mua nước uống sau đó nằm ngủ. Đến 15h cùng ngày, Trí tiếp cận bà P. xin tiền nhưng bà P. từ chối. Trí rút dao bấm gây ra vụ việc trên rồi cướp xe bỏ trốn.

Về phần bà P., sau khi được sơ cứu và chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) cấp cứu hiện đã dần hồi phục.

