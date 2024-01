Nữ chủ quán ăn bị cướp đâm gục ngay tại quán

Nghi phạm Huỳnh Minh Trí

Sáng 26/1, Công an huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An đang tạm giữ đối tượng Huỳnh Minh Trí (31 tuổi, ngụ thị xã Kiến Tường, Long An) để điều tra, làm rõ hành vi dùng dao đâm nữ chủ quán ăn, cướp tài sản.

Trí là nghi phạm đã dùng dao tấn công nữ chủ quán ăn Lưu Luyến 2 (khu phố 5, thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh).

Trước đó, chiều 25/1, Trí vào quán ăn Lưu Luyến 2 mua nước uống và ngồi nghỉ. Khi thấy quán vắng khách, đối tượng dùng dao tấn công nữ chủ quán khiến nạn nhân gục trên vũng máu.

Đối tượng sau đó cướp xe nạn nhân tẩu thoát. Khi đang trên đường trốn chạy, Trí bị cảnh sát bắt giữ.

Nghi phạm đã được đưa về Công an huyện Tân Thạnh để lấy lời khai.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

