Nóng trong tuần: Hung thủ dùng kiếm chém chết vợ bị bắt khi đang trốn ở Hà Nội

Hung thủ dùng kiếm chém chết vợ bị bắt khi đang trốn ở Hà Nội

Ngày 13/1, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ đối tượng Đặng Quang Sơn (38 tuổi, ở thị xã Mỹ Hào) để điều tra hành vi giết người.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, xuất phát từ mâu thuẫn vợ chồng, vào khoảng 21h ngày 11/1, tại một căn hộ chung cư Lạc Hồng Phúc, Sơn đã dùng 1 thanh kiếm bằng kim loại đâm vào ngực vợ là chị L.T.M. (37 tuổi).

Sơn bế vợ đi cấp cứu rồi bỏ trốn

Sau khi gây án, Sơn đưa vợ đến BV Đa khoa Phố Nối (TX.Mỹ Hào) rồi về đón mẹ lên bệnh viện để trông vợ. Sau đó, nghi phạm bỏ trốn và bị bắt khi đang lẩn trốn tại phường Thanh Nhàn (Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Về phần nạn nhân, chị M. sau đó được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) nhưng tử vong.

Nghi can giết người cướp xe SH lẩn trốn ở Long An không có đồng phạm

Khoảng 10h ngày 6/1, người dân nghe tiếng la hét bên trong căn ki ốt đồng thời là quán cà phê, giải khát trên Quốc lộ 22 (xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP.HCM). Thời điểm này, Nguyễn Thanh Tâm (27 tuổi, thường trú tại huyện Củ Chi, TP.HCM) rời đi trên chiếc xe máy hiệu SH mode với tốc độ cao. Người dân đến kiểm tra thì phát hiện chị N.T.H.P. (22 tuổi, nhân viên quán cà phê) trọng thương, nằm thoi thóp và tử vong sau đó.

Nghi can bị các trinh sát bắt giữ. Ảnh: H.DU

Nhận được thông tin kẻ giết người, cướp của điều khiển xe máy chạy từ Hóc Môn, TP.HCM đi theo Đường tỉnh 830 chạy về hướng thị trấn Bến Lức (Long An), lực lượng Công an đã tổ chức truy bắt. Chạy được một đoạn Tâm đã quăng xe máy lại bên đường và chạy xuống một khu đất rộng toàn cỏ cây dại mọc um tùm.

Lúc 10 giờ 45 phút sáng 9/1, các lực lượng chức năng của TP.HCM và tỉnh Long An đã phối hợp bắt được Tâm, hung thủ sát hại, cướp tài sản của nữ nhân viên quán cà phê ở huyện Hóc Môn.

Theo đó, Tâm bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở cánh đồng trên 3ha thuộc xã Lương Hoà, huyện Bến Lức, Long An.

Tại cơ quan công an, Tâm khai, chỉ gây án một mình và không có đồng phạm.

Tâm được xác định từng bị Công an huyện Đức Hòa Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An truy tìm để làm rõ về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nhưng bỏ trốn.

Mâu thuẫn tình cảm, phóng hỏa làm chết 3 người rồi tự sát

Ngày 9/1, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra rạng sáng cùng ngày tại phòng trọ thuộc phường An Tân, thị xã An Khê khiến 3 người tử vong.

Theo đó, nghi phạm gây ra vụ phóng hỏa là N.T.N. (SN 1972, trú tổ 1, phường An Phú, thị xã An Khê). Trước khi sự việc xảy ra, chị N.T.T.V từng có quan hệ tình cảm và xảy ra mâu thuẫn với N.T.N.

Hiện trường vụ việc

Vào khoảng 1h ngày 9/1, N.T.N. mang theo 1 can xăng 5 lít đã chuẩn bị trước đến địa chỉ số nhà 308, đường Hoàng Hoa Thám (tổ 2, phường An Tân, thị xã An Khê) rồi đổ xăng, dùng bật lửa đốt. Gây án xong, đối tượng N. về nơi ở, cách hiện trường 900m, sau đó treo cổ tự tử.

Đến khoảng 1h30 cùng ngày, 1 người dân phát hiện ngọn lửa bùng cháy dữ dội nên trình báo cơ quan chức năng. Đến khoảng 2h15 ngọn lửa được khống chế, lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm cứu nạn thì phát hiện chị N.T.T.V và 2 người khác tử vong trong nhà vệ sinh.

Khống chế kẻ gây rối trật tự, phó trưởng công an phường ở Huế hy sinh

Khoảng 18h ngày 12/1, tiếp nhận thông tin từ người dân về việc đối tượng Nguyễn Tấn Sang (SN 1999), trú tại phường Thuỷ Vân có biểu hiện loạn thần và có hành vi gây rối, đồng chí Trần Duy Hùng, Phó trưởng Công an phường Thủy Vân, TP Huế lập tức đến hiện trường để xử lý vụ việc.

Trong lúc làm nhiệm vụ, anh bị đối tượng Sang dùng dao đâm trọng thương. Được đồng đội chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu nhưng anh đã tử vong sau đó do vết thương nặng, mất nhiều máu...

Đồng chí Trần Duy Hùng, Phó trưởng Công an phường Thuỷ Vân, TP Huế hy sinh anh dũng khi làm nhiệm vụ.

Sau khi xảy ra vụ việc, đối tượng Nguyễn Tấn Sang đã bị bắt giữ. Công an TP Huế và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế có mặt tại hiện trường để khám nghiệm và điều tra vụ việc.

Ghi nhận hành động dũng cảm tấn công, trấn áp tội phạm của Phó trưởng Công an phường Thuỷ Vân, TP Huế, Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định truy thăng cấp bậc hàm Trung tá đối với đồng chí Trần Duy Hùng, đồng thời hỗ trợ gia đình đồng chí Trần Duy Hùng 100 triệu đồng, trích từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND.

